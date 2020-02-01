Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 01.02.2020 11:12
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 11:19

Son dakika: 'deki tüm mağazalarını kapatıyor

Son dakika haberi... ABD'li teknoloji devi , 'de başlayan ve çok sayıda ülkeye yayılan 'corona virüs'ü nedeniyle Çin'deki tüm mağazalarını kapatma kararı aldığı öğrenildi. Çin'deki Apple mağazalarının en az 9 Şubat 2020'ye kadar kapalı kalacağı öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika: Apple Çin'deki tüm mağazalarını kapatıyor
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri