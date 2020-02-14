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  • 14.02.2020 09:06
  • Son Güncelleme: 14.02.2020 09:09

Çinli devi 'e 'den iki yeni suçlama

devi ile arasındaki gerilim tırmanıyor. Gelen bilgisine göre ABD Adalet Bakanlığı, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei ve iki ABD'li iştiraki hakkında ticari sırları çalmaya yönelik iki yeni suçlamada bulundu.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Huawei ve ABD'li iki iştiraki, ticari sırları çalmak amacıyla şantaj yapmak ve komplo kurmakla suçlandı.

Açıklamada, ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarına rağmen şirket ve iştiraklerinin İran ve Kuzey Kore'de iş yaptığı ve teknoloji projelerine dahil olduğu iddia edildi.

Bu kapsamda şirket, 2009'da İran'da düzenlenen protestolar sırasında istihbarat amaçlı gözetim yapılması konusunda İran hükümetine yardım etmekle suçlandı.

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