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  • 07.02.2020 09:13
  • Son Güncelleme: 07.02.2020 09:17

Son dakika: 'tan bomba iddia: Başkanı Trump, yüzünden 'ı fırçaladı

Son dakika haberi... Başkanı 'ın, 'nin li teknoloji şirketi 'ye ülkenin 5G altyapısında hizmet sağlayıcı olarak yer verme kararı sonrası İngiltere 'la tartıştığı iddia edildi. ABD, Çin devletinin bir uzantısı olmak ve Çin istihbaratının sırları çalmasına yardım etmekle suçladığı Huawei'nin güvenlik riski oluşturduğunu savunuyor. Huawei'nin mobil ağ ürünlerinin kullanılmasının ABD'nin istihbarat paylaşımını sınırlayabileceğini de belirten Washington, şirket ekipmanlarının kullanılmaması için ülkelere baskı yapıyor.

Trump, Johnson'ı fırçaladı! İşte sebebi

gazetesinin isimlerini vermediği ve Washington'daki yetkililere dayandırdığı haberine göre, Başkanı Trump, geçen hafta 'la telefonda görüştü.

konusunda uyarıları dinlenmeyen Trump, tepkisini sert şekilde ifade etti. Görüşmenin "çok zor" geçtiği ve Trump'ın tonunun İngiliz yetkilileri şaşırttığı belirtildi.

Gazetenin ulaştığı İngiltere Başbakanlık Ofisi ise görüşmeye ilişkin daha önce yayınlanan basın açıklaması dışında ekleyecekleri bir şey olmadığını kaydetti.

Daha önce konuya ilişkin yayınlanan açıklamada, "Başbakan, piyasanın çeşitlendirilmesi ve az sayıda şirketin hakimiyetinin kırılması için benzer düşünen ülkelerin birlikte çalışmasının önemini vurguladı." ifadeleri kullanılmıştı.

da değerlendirme yapmadı.

ABD'NİN HUAWEİ BASKISI
ABD, devletinin bir uzantısı olmak ve Çin istihbaratının sırları çalmasına yardım etmekle suçladığı Huawei'nin güvenlik riski oluşturduğunu savunuyor.

Huawei'nin mobil ağ ürünlerinin kullanılmasının ABD'nin istihbarat paylaşımını sınırlayabileceğini de belirten Washington, şirket ekipmanlarının kullanılmaması için ülkelere baskı yapıyor.

Geçen günlerde Çinli şirkete mobil ağlarda sınırlı bir rol verme kararı alan İngiltere ise, Huawei'yi liste dışı bırakmanın 5G'yi geciktireceğini ve maliyetin de kullancılar için artacağını savunuyor.

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