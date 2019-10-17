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  • 17.10.2019 20:27
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 20:31

Milyonları sevindirecek karar! 'ta artık o mod aktif olacak! Artık daha rahat bir şekilde...

tarafından kullanıcıların kullanımını kolaylaştırmak için yapılan yeni güncellemeler yakından takip ediliyor. Facebook'un bünyesinde yer alan WhatsApp bu kez yeni bir özellikle gündeme geldi. Popüler mesajlaşma uygulaması platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliğiyle dikkat çekecek. Peki, WhatsApp'a ne zaman gelecek? İşte güncel bilgiler ve detaylar...

WhatsApp'ta artık o mod aktif olacak! Artık daha rahat...

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a gelen yenilikler kullanıcıların programı daha verimli kullanmasını sağlıyor. WhatsApp'ın yeni özelliği kullanıcıların dikkatini çekecek cinsten. Milyonlarca kullanıcının merakla beklediği karanlık mod geliyor. Göz konforu sağlaması nedeniyle milyonlarca kişi tarafından beklenen modun yakın bir süreçte kullanıma sunulması bekleniyor.

KISA BİR SÜRE SONRA KULLANIMA SUNULACAK

WhatsApp geliştiricileri, Android için yeni bir beta sürüm yayınladı. Söz konusu sürüm, WhatsApp'ın uzun süredir beklenen karanlık mod özelliğine kısa bir süre sonra kavuşacağını gösteriyor.

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