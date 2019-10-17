Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a gelen yenilikler kullanıcıların programı daha verimli kullanmasını sağlıyor. WhatsApp'ın yeni özelliği kullanıcıların dikkatini çekecek cinsten. Milyonlarca kullanıcının merakla beklediği karanlık mod geliyor. Göz konforu sağlaması nedeniyle milyonlarca kişi tarafından beklenen modun yakın bir süreçte kullanıma sunulması bekleniyor.

KISA BİR SÜRE SONRA KULLANIMA SUNULACAK

WhatsApp geliştiricileri, Android için yeni bir beta sürüm yayınladı. Söz konusu sürüm, WhatsApp'ın uzun süredir beklenen karanlık mod özelliğine kısa bir süre sonra kavuşacağını gösteriyor.