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  • 15.08.2019 08:40
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 08:46

Facebook skandalları bitmek bilmiyor! 'da konuşmalar dinleniyor

Sosyal medya devi Facebook'ta güvenlik ihlali ve veri hırsızlığı skandalları bitmek bilmiyor! Facebook’un, üçüncü taraf kişilere para karşılığında kullanıcılarının sesli mesajlarını yazıya dönüştürdüğü açıklandı.

Facebook Messenger'da 'dinleme' skandalı
Amerikan Bloomberg sitesine konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen şahıs, konuşmaları dinlenen kişilere bilgi verilmediğini ve kendilerinin de Messenger konuşmalarını neden yazıya dönüştürdüklerini bilmediklerini kaydetti.

, gibi şirketlerin dijital ses asistanlarını geliştirmek için bu uygulamaya başvurdukları biliniyor.



Ancak Facebook'un bu alanda bilinen bir projesi olmaması şüpheleri arttırdı. Facebook kurucusu , şirketin veri sızıntısı skandalıyla ilgili ABD Senatosu'nda ifade vermişti.

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