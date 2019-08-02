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Edward Snowden uyardı: Facebook sizi gizlice gözetliyor

ABD'nin kamu aleyhine faaliyetlerini deşifre ederek dünyada büyük yankı uyandıran Edward Snowden, Facebook'un kullanıcılarını gizlice gözetlediğini iddia etti. 36 yaşındaki Snowden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda bu gibi şirketlerin kullanıcılarına, gizli gözetimleri ile ilgili nasıl mücadele edileceğini de açıklayacağını yazdı. Geçtiğimiz yıl sosyal medya devi Facebook, milyonlarca insanın verilerini izinsizce kullandığını itiraf ederek veri sızıntısıyla ilgili yaşadığı skandaldan etkilenen kullanıcı sayısının 87 milyonu bulduğunu duyurmuştu.

02.08.2019 12:41 - Son Güncelleme: 02.08.2019 12:41
Edward Snowden uyardı: Facebook sizi gizlice gözetliyor

ABD'nin kamu aleyhine faaliyetlerini deşifre ederek dünyada büyük yankı uyandıran Edward Snowden, bomba bir açıklamayla gündeme geldi. Snowden, Facebook'un kullanıcılarını gizlice gözetlediğini iddia etti.

Edward Snowden uyardı: Facebook sizi gizlice gözetliyor

Geçmişte ABD Ulusal Güvenlik Dairesi'nde (NSA) sistem analisti olarak çalışan Snowden, Facebook'un kullanıcılarını gizlice izlediğini iddia etti.

Edward Snowden uyardı: Facebook sizi gizlice gözetliyor

36 yaşındaki Snowden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda bu gibi şirketlerin kullanıcılarına, gizli gözetimleri ile ilgili nasıl mücadele edileceğini de açıklayacağını yazdı.

Edward Snowden uyardı: Facebook sizi gizlice gözetliyor

Snowden, "Önümüzdeki haftalarda Facebook, Instagram ve Youtube'un sizi nasıl casus gibi izlediklerini ve sizin hakkınızda ne kadar bilgi sahibi olduklarını nasıl sınırlandıracağınızın yollarını açıklayacağım. Onları kullanıyorsanız, gözünüz açık olsun" ifadelerini kullandı.

Edward Snowden uyardı: Facebook sizi gizlice gözetliyor

2013 yılında ABD'nin kamu aleyhine faaliyetlerini deşifre ederek dünyada büyük yankı uyandıran Snowden, hiçbir şeyi tek başına yapmadığını, gazetecilerle birlikte çalışarak çalışmalarını gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

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