Edward Snowden uyardı: Facebook sizi gizlice gözetliyor
ABD'nin kamu aleyhine faaliyetlerini deşifre ederek dünyada büyük yankı uyandıran Edward Snowden, Facebook'un kullanıcılarını gizlice gözetlediğini iddia etti. 36 yaşındaki Snowden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda bu gibi şirketlerin kullanıcılarına, gizli gözetimleri ile ilgili nasıl mücadele edileceğini de açıklayacağını yazdı. Geçtiğimiz yıl sosyal medya devi Facebook, milyonlarca insanın verilerini izinsizce kullandığını itiraf ederek veri sızıntısıyla ilgili yaşadığı skandaldan etkilenen kullanıcı sayısının 87 milyonu bulduğunu duyurmuştu.
02.08.2019 12:41
- Son Güncelleme: 02.08.2019 12:41
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