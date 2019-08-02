Edward Snowden uyardı: Facebook sizi gizlice gözetliyor

Snowden, "Önümüzdeki haftalarda Facebook, Instagram ve Youtube'un sizi nasıl casus gibi izlediklerini ve sizin hakkınızda ne kadar bilgi sahibi olduklarını nasıl sınırlandıracağınızın yollarını açıklayacağım. Onları kullanıyorsanız, gözünüz açık olsun" ifadelerini kullandı.

