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  • 25.07.2019 01:05
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 01:06

'a büyük ceza! Facebook kabul etti

Amerika Birleşik Devletleri () kişisel verilerin gizliliği konusundaki ihlalleri nedeniyle şirketine 5 milyar dolarlık para cezası kesti. Facebook 5 milyar dolarlık rekor para cezası ödemeyi kabul etti.

Facebook'a büyük ceza

, hakkındaki karar, tarafından bugüne kadar bir teknoloji şirketine verilen en yüksek ceza olarak kayıtlara geçti. Karar, ABD'de de teknoloji şirketlerinin denetimi ve şirket faaliyetlerinin şeffaflığına ilişkin tartışmaların olduğu bir dönemde verildi.

3'e 2 oyla alınan kararı sonrası açıklama yapan komisyon başkanı Joe Simons, "Dünya çapında milyarlarca kullanıcıya, kişisel verilerinin ne şekilde kullanılacağı yönünde verilmiş sözlere rağmen Facebook tüketicilerinin tercihlerini yok saymıştır." dedi.

Şirket 'su , karar sonrası Facebook hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda ile uzlaşmaya varıldığını ve tarihi ceza ödemeyi kabul ettiklerini duyurdu. Ceza sonrası atacakları adımlara da değinen Zuckerberg açıklamasında "Ürünlerimizi oluşturma ve şirketin yönetimi konusunda önemli yapısal değişiklikler yapacağız" ifadesini kullandı.

Komisyon ve Facebook arasında varılan uzlaşma aynı zamanda şirket CEO'su Mark Zuckerberg'in ileride yaşanacak benzer ihlal durumlarından kısmen sorumluluğu olabileceğine işaret ediyor. Buna göre Zuckerberg hakkında adli ya da cezai davalar açılması söz konusu olabilecek.

skandalı, 2013 yılında bir "kişilik testi" görüntüsü altında Facebook'ta yer alan bir uygulamayı indiren milyonlarca kullanıcının kişisel bilgilerinin yanı sıra, arkadaş listelerinin de rızaları olmaksızın merkezli veri analiz şirketine satılması ile ortaya çıkmıştı. FTC, Cambridge Analytica skandalı nedeniyle Mart 2018'de Facebook hakkında soruşturma başlatmıştı.

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