iPhone'larda bir dönem kapanıyor! İşte iOS 13'le gelecek olan yenilikler

iPhone kullanıcılarının geri sayımına aylar öncesinden başladığı iOS 13 ile gelecek yeniliklere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Apple'ın gelecek aylarda yayınlamaya hazırlandığı iOS 13 ile birlikte pek çok yeni özellik gelecek. Bunlardan en dikkat çekenlerden biri ise aktif aboneliğin bulunduğu bir uygulama kaldırılmak istendiğinde özel olarak bildirim alınacak olması.