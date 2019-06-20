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  • 21.06.2019 11:13
  • Son Güncelleme: 30.06.2019 15:46

'larda bir dönem kapanıyor! İşte 13'le gelecek olan yenilikler

Son yıllarda kaybettiği prestiji, yayınlayacağı 13 işletim sistemi ile yeniden kazanmak isteyen , bunun için gece gündüz çalışmaya devam ediyor. Peki çok farklı yenilikler görebileceğimiz iOS 13'le birlikte neler ile karşılaşacağız?

iPhone'larda bir dönem kapanıyor! İşte iOS 13'le gelecek olan yenilikler

iPhone kullanıcılarının geri sayımına aylar öncesinden başladığı iOS 13 ile gelecek yeniliklere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Apple'ın gelecek aylarda yayınlamaya hazırlandığı iOS 13 ile birlikte pek çok yeni özellik gelecek. Bunlardan en dikkat çekenlerden biri ise aktif aboneliğin bulunduğu bir uygulama kaldırılmak istendiğinde özel olarak bildirim alınacak olması.

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