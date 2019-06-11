Apple, iPhone ve iPad'lerde kullandığı Lightning konjektörü için harekete geçti. Bu yıl Eylül ayında ilk kez karşımıza çıkması beklenen yeni model iPhone'larda artık Lightning girişi değil, USB-C girişi olacak. Böylece iPhone'lar diğer Android cihazlarla da uyumlu bir hale geliyor ve ekosistemi genişlemiş oluyor.