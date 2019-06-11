Apple, iPhone ve iPad'lerde kullandığı Lightning konjektörü için harekete geçti. Bu yıl Eylül ayında ilk kez karşımıza çıkması beklenen yeni model iPhone'larda artık Lightning girişi değil, USB-C girişi olacak. Böylece iPhone'lar diğer Android cihazlarla da uyumlu bir hale geliyor ve ekosistemi genişlemiş oluyor.
iPhone'larda bir dönemin sonu! Resmen sona eriyor
Teknoloji devi Apple'ın WWDC 2019 etkinliği kapsamında ilk kez dünyaya duyurduğu iOS 13 işletim sistemi için geri sayım başladı. Bu yıl Eylül ayında ilk kez karşımıza çıkacağı öngörülen yeni model iPhone'larda artık Lightning girişi değil, USB-C girişi olacak.
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