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  • 11.06.2019 21:56
  • Son Güncelleme: 11.06.2019 21:57

'larda bir dönemin sonu! Resmen sona eriyor

Teknoloji devi 'ın WWDC 2019 etkinliği kapsamında ilk kez dünyaya duyurduğu iOS 13 işletim sistemi için geri sayım başladı. Bu yıl Eylül ayında ilk kez karşımıza çıkacağı öngörülen yeni model 'larda artık Lightning girişi değil, USB-C girişi olacak.

iPhone'larda bir dönem resmen sona eriyor!

Apple, iPhone ve iPad'lerde kullandığı Lightning konjektörü için harekete geçti. Bu yıl Eylül ayında ilk kez karşımıza çıkması beklenen yeni model iPhone'larda artık Lightning girişi değil, USB-C girişi olacak. Böylece iPhone'lar diğer Android cihazlarla da uyumlu bir hale geliyor ve ekosistemi genişlemiş oluyor.

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