iOS 13 milyonlarca Apple kullanıcısı tarafından merakla bekleniyor. Apple kullanıcıları internette iOS 13 ile birlikte gelecek yeni özellikleri araştırıyor. Apple bir süre önce geliştiriciler konferansı WWDC 2019 etkinliğinde yeni mobil işletim sistemi iOS 13'ün ön gösterimini gerçekleştirmişti. Peki, iOS 13 ne zaman çıkacak? iOS 13 yeni özellikleri neler ve hangi cihazlara gelecek?

İOS 13'TEKİ YENİ ÖZELLİKLER NELER?

ABD merkezli teknoloji devi Apple WWDC 2019 kapsamında iOS 13'ü tanıttı. iOS 13 ile uzun zamandır beklenen karanlık mod nihayet kullanıma sunuldu. İşte Apple cihazlarına gelecek yeni özellikler...