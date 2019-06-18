Çocukları dijital tehlikelere karşı korumak için yapılması gerekenler

DİJİTAL çağın çocukları, tatillerinin önemli bölümünü sokakta değil, tablet veya telefon başında geçirecek. ESET Türkiye Teknik Müdürü Erkan Tuğral, dikkat edilmesi gereken konuları 10 başlık altında topladı:

PEK çok çocuk veya genç, sosyal medya mecralarında neyi paylaşmaması gerektiğini bilmiyor olabilir. Bu nedenle; telefon numarası, ev adresi ya da parolalar gibi özel ve kişisel bilgileri paylaşmaması gerektiği konusunda uyarın.

İNTERNETTE

'kazandınız', 'bedava', 'ücretsiz', '100 kişi arasından size çıktı' gibi sizi tıklamaya teşvik eden web siteleri ve pencerelere temkinli yaklaşın, çocuklarınızı da bu konuda uyarın.

BİR fotoğrafı sildiğinizde hatta tüm hesabınızı kapattığınızda tüm verinizi otomatik olarak sildiğinizi zannetmeyin. Resimler veya kişisel bilgiler çoktan başka birinin bilgisayarına kaydedilmiş olabilir. Hangi resim ve bilgilerin internete konulacağı konusunda iki kere düşünün, çocuğunuzu uyarın.

SİBER suçlular, dijital oyunlar yoluyla zararlı yazılım bulaştırmayı severler. Güncel ve lisanslı bir antivirüs veya internet güvenliği yazılımı kullanın.

TAŞINABİLİR bellekleri güncel bir virüs tarayıcı ile taratın.

EĞER sisteminizi güncel tutmuyorsanız, pek çok tehlikeye de açık hedef olduğunuzu bilmelisiniz.

GÜNCEL güvenlik yazılımı kullanın.

EBEVEYN kontrolü yazılımları ile sınırları çizin. Aile koruma ya da ebeveyn kontrolü yazılımları, yaşa göre belirlenebilen koruma filtreleri kullanabiliyor ve uygun olmayan web siteleri ile uygulamalara erişimi engelleyebiliyor.

ÇOCUKLARINIZA aldığınız ya da kullanması için verdiğiniz cep telefonlarında sadece oyun oynanmadığını göz önüne alın. Bilgisayarlar ya da mobil cihazlar için aldığınız önlemleri akıllı telefonlar için de almayı ihmal etmeyin.

VERİLERİNİZİ mutlaka yedekleyin ve güvenli bir ortamda saklayın.