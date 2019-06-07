Vatandaşlar ÖTV zamları sonrasında Haziran ayı içerisinde en ucuz cep telefonlarını piyasada takip ediyor. Haziran ayı itibari ile 1500 TL altı akıllı telefonları haberimizde sizler için hazırladık. Vatandaşların ceplerini yakmayacak olan bu telefonların pahalı telefonlardan da pek bir farkı yok. Tabii herkesin ihtiyaçları ve bu doğrultuda bütçeleri de farklı. Bu nedenle sizler için derlediğimiz 1500 TL altı en iyi telefonlar size fikir sahibi olmanız için yardımcı olacaktır. Listeyi hazırlarken telefonların modern bir tasarım çizgisine sahip olmasına öncelikli olarak dikkat ettik.