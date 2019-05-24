Bugünkü
Takvim
  • Teknoloji
  • 24.05.2019 14:59
  • Son Güncelleme: 24.05.2019 15:09

2019 Mayıs ayı en uygun ve ! akıllı cep telefonları hangileri?

Mayıs ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde tüketiciler cep telefonlarına yoğun ilgi gösteriyor. Bu bağlamda Bugün yeni bir almaya karar verdiğinizde önünüze yüzlerce seçenek geliyor. Biraz araştırma ile bu modeller içerisinden kendinize en uygununu satın almanız son derece basit diyebiliriz. oranlarının artırılması da vatandaşları bu konuda farklı arayışlara sevk etmekte. Bu haberimizde sizlere bütçesi 2000TL olanlar için en iyi telefonları ve en uygun cep telefonlarını derledik. ÖTV artışı ile birlikte cep telefonu almak isteyen vatandaşlar nı araştırmaya başladı. İşte 2000 TL altına akıllı telefon tavsiyeleri. Peki 2000 TL altı alınabilecek akıllı telefonlar hangileri?

ÖTV oranlarının büyük ölçüde artırılması ve döviz kurunda yaşanan dalgalanma sebebiyle bireyler en ucuz akıllı telefonlar hangileri sorusunun yanıtını arıyor. İşte en uygun fiyatlarla satın alınabilecek akıllı telefonlar. ÖTV artışı ile birlikte cep telefonu almak isteyen vatandaşlar en ucuz cep telefonlarını araştırmaya başladı. Bu bağlamda geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir kararname ile yürürlüğe giren yeni ÖTV oranları, akıllı telefon fiyatlarının da artmasına neden oldu. Eskiden tüm telefonlar için yüzde 25 olan ÖTV oranı, yayınlanan kararname ile fiyatı 1500TL altında olan telefonlar için yüzde 40, 1500 TL üzeri olan telefonlar içinse yüzde 50 olarak belirlendi. Peki 2000 TL altı alınabilecek akıllı telefonlar hangileri? 2019 Mayıs ayı ÖTV sonrası en ucuz cep telefonlarını sizler için açıkladık

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTeknoloji Haberleri2019 Mayıs ayı en uygun ve en ucuz cep telefonları! 2000 lira altı akıllı cep telefonları hangileri?
Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri