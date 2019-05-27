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  • 27.05.2019 11:07
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 11:07

'dan 'ye bir darbe daha! İki telefon listeden çıkarıldı

Dünyanın en büyük telefon üreticilerinden biri olan ile arasındaki sorunlar tam olarak aşılamadı. Son olarak Google'ın Huawei'ye ait olan iki modeli listeden çıkardığı ortaya çıktı.

Google'dan Huawei'ye bir darbe daha

Çin merkezli üreticisi ile arasındaki sorunlar devam ediyor. Son olarak Google'ın resmi internet sitesinden Huawei'ye ait iki amiral telefonu listeden çıkardığı ortaya çıkardı. İşte o modeller...

Google'ın Huawei'nin Android lisansını iptal etmesiyle büyük bir tartışmanın fitili alevlenmiş ve son olarak ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei'ye 90 gün ek süre tanımıştı. Bu sürecin sonunda ne olacağı henüz bilinmiyor; ancak eğer Huawei liste dışında kalırsa Google Play Store, Huawei telefonlarda artık bulunmayacak; bu da Google servislerinin bu telefonlarda artık çalışmayacağı anlamına geliyor.

Diğer yandan dikkat çeken bir diğer nokta ise resmi Android internet sitesinden iki Huawei modelinin kaldırıldığı dikkat çekiyor. Bu modeller Huawei'nin geçtiğimiz aylarda dünyaya duyurduğu Huawei P30 Pro telefonu, diğeri ise esnek ekranlı yapısıyla bir ilk olan Huawei Mate X.

Sayfaya girmeye çalışan kullanıcılar artık bu modelleri göremiyor ve bunun yerine Samsung, LG, Motorola, Nokia ve Xiaomi markaları öne çıkarılıyor. Ayrıca Huawei Mate 20 Pro'nun da Android Q Beta programı dışında kaldığını belirtmemiz gerekiyor.

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