Bugünkü
Takvim
  • Teknoloji
  • 20.05.2019 10:17
  • Son Güncelleme: 20.05.2019 10:24

Son dakika: , ile işbirliğini kesti! Google’ın Huawei kararı kimi, nasıl etkileyecek?

Son dakika haberi... , ile donanım, yazılım ve teknik hizmetler alanında iş yapmayı bıraktığını açıkladı. Google işbirliğini sadece açık kaynak ürünler alanında devam ettirecek. İddiaya göre varolan Huawei telefonlarında Google Play, ve Gmail'e erişim sağlanabilecek ancak bundan sonra piyasaya çıkacak modellerde söz konusu hizmetlerden yararlanılamayacak. 'nin Huawei'yi ticari kara listeye almasıyla birlikte Google'a, cep telefonlarına çip, network ve yarı iletken desteği sağlayan diğer ABD'li teknoloji şirketleri Qualcomm, Broadcom ve Intel'in de katılacağı ABD basınında yer aldı. Huawei henüz bir açıklamada bulunmazken platformu bir açıklama yaparak mevcut Huawei cihazlarında Google servislerinin kullanılabileceğini belirtti.

Google, Huawei ile işbirliğini kesti

, ile donanım, yazılım ve teknik hizmetler alanında iş yapmayı bıraktığını açıkladı. Google bundan böyle işbirliğini sadece açık kaynak ürünler alanında devam ettirecek.

Bu karara cep telefonlarına çip ve network desteği sağlayan, yarı iletken üreticileri 'li şirketler Qualcomm, Broadcom ve Intel'in de katılacağı belirtiliyor. Hatırlanacağı üzere ABD Başkanı geçen hafta Çinli telekomünikasyon devi Huawei'yi kara listeye aldığını açıklamıştı.

Reuters'ın haberine göre Huawei'nin AOSP ( Açık Kaynak Kodu Projesi) ile erişimi sınırlanırken, Google'ın çatı şirketi Alphabet'in aldığı karara göre bundan sonra piyasaya çıkacak Huawei telefonlarında Android yazılımı güncellenemeyecek.

Bu telefonların, uygulama mağazası Google Play, Gmail ya da video uygulaması 'a da erişimi olmayacak. Varolan Huawei telefonlarında ise bu hizmetler olduğu gibi kullanılmaya devam edecek.

Konuya yakın kaynaklar Android güncellemelerinde ise gecikmeler ve sorunlar yaşanabileceğini ifade etti.

Huawei henüz bir açıklamada bulunmazken Android platformuna ait Twitter hesabından konuyla ilgili Huawei kullanıcılarına bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "ABD hükümetinin tüm taleplerine uyacağımızı temin etmekle birlikte, Google Play ve Google Play Protect gibi hizmetler mevcut Huawei cihazlarında çalışmayı sürdürecektir" denildi.

KENDİ İŞLETİM SİSTEMİNİ GELİŞTİRDİ: B PLANI HAZIR
Alphabet'in aldığı bu karar büyük ses getirse de Huawei, söz konusu kararın gelebileceğini düşünerek mart ayında kendi işletim sistemini geliştirdiğini açıklamıştı. Huawei Tüketici İş Grubu CEO'su Richard Yu Chengdong Alman basınına yaptığı açıklamada bu işletim sisteminin hem telefon hem de bilgisayara i çin geliştirildiğini belirterek "Android'e erişimimiz kısıtlanırsa B planımız hazır" ifadelerini kullanmıştı. Huawei ise konuyla ilgili daha sonra yaptığı yazılı açıklamada B planları olmasına rağmen bu plana ihtiyaç duymamayı umduklarını vurgulamıştı.

KULLANICILAR NASIL ETKİLENECEK?
Habertürk'ün haberine göre halihazırda Huawei, Google'ın Android platformunu kullanan dünya genelindeki en büyük ikinci telefon üreticisi konumunda.

Google'ın ABD yaptırımları kapsamında aldığı bu karardan vazgeçmemesi durumunda, Çinli Huawei'nin akıllı telefonlarında Android yerine kendi işletim sistemini kullanması gerekecek.

Google'ın aldığı bu radikal kararın nasıl uygulanacağı konusunda henüz netlik sağlanmış değil, ancak Google'a da zarar vermesi beklenen bu kararla, Huawei Android telefon sahipleri, Google uygulamalarına erişimi kaybedecekler ve aynı zamanda Android güncellemelerini de alamayacaklar.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTeknoloji HaberleriSon dakika: Google, Huawei ile işbirliğini kesti! Google’ın Huawei kararı kimi, nasıl etkileyecek?
Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri