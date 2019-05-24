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İşte Huawei'yi 'kara liste'ye alan şirketler

Teknoloji dünyası Pazartesi gününden beri Google'ın Huawei kararını konuşuyor. Teknolojik bir soğuk savaş olarak lanse edilen kararın ardından başka şirketler de Huawei'ye sırtını döndü. Google, bu haftanın başında Huawei'ye teknik desteği sonlandıracağını, Çin dışındaki Huawei telefonların gelecek Android sürümlerinden yararlanamayacağını duyurmuştu. İşte Huawei'yi 'kara liste'ye alan şirketler...

24.05.2019 19:04 - Son Güncelleme: 24.05.2019 19:12
İşte Huawei'yi 'kara liste'ye alan şirketler

MICROSOFT

Microsoft Huawei'nin Windows dizüstü bilgisayarlarını kendi internet mağazalarından kaldırdı. Verge, Microsoft'un Huawei diz üstü bilgisayarlarından Windows lisansını kaldırıp kaldırmadığı ile ilgili bir açıklama yapmak yerine sessiz kalmayı tercih ettiğini yazdı.

İşte Huawei'yi 'kara liste'ye alan şirketler

INTEL

Yine ABD basınında yer alan haberlere göre, Intel de şirketle olan ilişkilerini dondurmuş durumda. Intel, sunucu ve dizüstü bilgisayarlar için Huawei'ye işlemci sağlıyordu.

İşte Huawei'yi 'kara liste'ye alan şirketler

TOSHIBA

Japonya merkezli Toshiba Cosporation, Huawei'ye yapılan yarı iletken sevkiyatlarını durdurduğunu açıkladı.

İşte Huawei'yi 'kara liste'ye alan şirketler
İşte Huawei'yi 'kara liste'ye alan şirketler

PANASONIC

Huawei'ye kısıtlama uygulayan bir başka şirket ise Japon Panasonic oldu. Şirket Huawei'ye satışı gerçekleştirilen bazı bileşenlerin tedariğini askıya alma kararı verdi.

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