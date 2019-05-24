İşte Huawei'yi 'kara liste'ye alan şirketler
Teknoloji dünyası Pazartesi gününden beri Google'ın Huawei kararını konuşuyor. Teknolojik bir soğuk savaş olarak lanse edilen kararın ardından başka şirketler de Huawei'ye sırtını döndü. Google, bu haftanın başında Huawei'ye teknik desteği sonlandıracağını, Çin dışındaki Huawei telefonların gelecek Android sürümlerinden yararlanamayacağını duyurmuştu. İşte Huawei'yi 'kara liste'ye alan şirketler...
24.05.2019 19:04
- Son Güncelleme: 24.05.2019 19:12
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