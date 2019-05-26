Ramazan bayramına sayılı günler kala milyonlarca emekliyi bayram ikramiyesi heyecanı sardı. Bayram ikramiyeleri ramazan bayramından önce 31 Mayıs Cuma günü yatacak. Bu bağlamda Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte başta emekliler olmak üzere 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım ücreti alanlara ikramiye verilecek mi?