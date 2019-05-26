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  • 27.05.2019 09:26
  • Son Güncelleme: 30.05.2019 15:21

ına sayılı günler kala milyonlarca emekliyi si heyecanı sardı

ı öncesi milyonlarca emekliye 1000 liralık si ödemesi yapılacak. Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte başta emekliler olmak üzere 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım ücreti alanlara ikramiye verilecek mi?

Ramazan bayramına sayılı günler kala milyonlarca emekliyi bayram ikramiyesi heyecanı sardı. Bayram ikramiyeleri ramazan bayramından önce 31 Mayıs Cuma günü yatacak. Bu bağlamda Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte başta emekliler olmak üzere 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım ücreti alanlara ikramiye verilecek mi?

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