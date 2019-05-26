Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek araştırması milyonlarca emeklinin gündeminde. Ramazan ve Kurban bayramlarında emekli vatandaşlara geçen sene 1000'er TL bayram ikramiyesi ödenmişti. Bu sene ise milyonlarca emekliye bayram ikramiyesi 31 Mayıs'ta yatırılacak. Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi 31 Mayıs'ta hesapta olacak. Bayram ikramiyesinin tutarı geçen yıl çıkartılan yasayla sabit olarak belirlendi. İkramiyenin artırılabilmesi için yasa değişikliği gerekiyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 4 Haziran Salı günü başlayacağı için bayramdan önceki 27-31 Mayıs haftasının ilk yarısında emekli ikramiyelerinin ödenmesi bekleniyor. Peki 2019 Haziran'da SGK Bağkur emekli olana 1000 lira ikramiye ödenecek mi? Bayram ikramiyesi artacak mı?