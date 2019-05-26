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  • 27.05.2019 09:23
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 09:23

'da SSK Bağkur emekli olana ikramiye ödenecek mi? Ramazan ve ikramiyesi artacak mı?

'da Bağkur emekli olana 1000 lira ikramiye ödenecek mi? si artacak mı? Milyonlarca emekliye devlet tarafından ödenen 1000 liralık bayram ikramiyesi için araştırmalar başladı. Peki 2019 yılının haziran ayınında emekli olan birine 1000 liralık bayram ikramiyesi ödenecek mi? Emeklilerin dini bayramlarda ikramiye verilmesi talebi geçen yıl hayata geçti. Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere biner lira tutarında ikramiye ödendi. Geçen yıl 15-17 Haziran'a rastlayan Ramazan Bayramı öncesi, ve Bağ-Kur emeklilerinin ikramiyesi 7 Haziran'da, SSK emeklilerinin ikramiyesi de 8 Haziran'da ödendi. Bu yıl da Ramazan Bayramı 4 Haziran Salı günü başlayacak.

Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek araştırması milyonlarca emeklinin gündeminde. Ramazan ve Kurban bayramlarında emekli vatandaşlara geçen sene 1000'er TL bayram ikramiyesi ödenmişti. Bu sene ise milyonlarca emekliye bayram ikramiyesi 31 Mayıs'ta yatırılacak. Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi 31 Mayıs'ta hesapta olacak. Bayram ikramiyesinin tutarı geçen yıl çıkartılan yasayla sabit olarak belirlendi. İkramiyenin artırılabilmesi için yasa değişikliği gerekiyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 4 Haziran Salı günü başlayacağı için bayramdan önceki 27-31 Mayıs haftasının ilk yarısında emekli ikramiyelerinin ödenmesi bekleniyor. Peki 2019 Haziran'da SGK Bağkur emekli olana 1000 lira ikramiye ödenecek mi? Bayram ikramiyesi artacak mı?

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