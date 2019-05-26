Döviz kurunun yükselmesi ve ÖTV zammı ile birlikte vatandaşlar piyasada satılan ucuz cep telefonlarına yöneldi. 1000 lira altında yer alan bu cep telefonları kullanıcıların işlerini bir hayli görmektedir. Haberimizde ÖTV zammı sonrası 1000 lira altı en ucuz cep telefonlarını araştırdık. Bütçeye uygun olan bu telefonlar aynı zamanda pahalı olan telefonlarında bir çok özelliğini barındırıyor. Peki 1000 lira altı en ucuz cep telefonları hangileri! İşte en ucuz cep telefonu modelleri ve detaylar. Çok güçlü bir telefona ihtiyacınız yoksa ve bir cihaza 5 bin lira ve üzeri ücret ödemek istemiyorsanız bunları incelemeden ve karşılaştırmadan karar vermeyin. Bu cihazların her birinin garanti kapsamında olduğunu da belirtelim.