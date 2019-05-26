Bugünkü
Takvim
  • Teknoloji
  • 27.05.2019 12:19
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 12:19

hangileri? 2019 açıklandı!

2019 mı sonrası 1000 lira altı en ucuz cep telefonları hangileri! İşte . Telefonda vergi oranlarının yüzde 80'e yaklaşmasına ve maliyetlerin hızla artmasına rağmen pazar kaybetmemek adına 1000 TL ve altında telefon satışları tüm hızıyla sürüyor… Vatandaşlar artan fiyatlar neticesinde bütçelerine uygun olan ucuz telefonlara yöneldiler. ÖTV zammı sonrası ucuz telefonlar daha çok satın alınıyor. si (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir

Döviz kurunun yükselmesi ve ÖTV zammı ile birlikte vatandaşlar piyasada satılan ucuz cep telefonlarına yöneldi. 1000 lira altında yer alan bu cep telefonları kullanıcıların işlerini bir hayli görmektedir. Haberimizde ÖTV zammı sonrası 1000 lira altı en ucuz cep telefonlarını araştırdık. Bütçeye uygun olan bu telefonlar aynı zamanda pahalı olan telefonlarında bir çok özelliğini barındırıyor. Peki 1000 lira altı en ucuz cep telefonları hangileri! İşte en ucuz cep telefonu modelleri ve detaylar. Çok güçlü bir telefona ihtiyacınız yoksa ve bir cihaza 5 bin lira ve üzeri ücret ödemek istemiyorsanız bunları incelemeden ve karşılaştırmadan karar vermeyin. Bu cihazların her birinin garanti kapsamında olduğunu da belirtelim.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTeknoloji HaberleriEn ucuz cep telefonu modelleri hangileri? 2019 1000 lira altı cep telefonu markaları açıklandı!
Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri