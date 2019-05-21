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  • 22.05.2019 09:47
  • Son Güncelleme: 28.05.2019 15:42

En ucuz lar internette sürekli olarak araştırılmaya devam ediyor

En ucuz lar internette sürekli olarak araştırılmaya devam ediyor. mı sonrası ise revaçta. Yeni düzenlemeye göre 640 TL'den daha fazla olmayan akıllı telefonlardan yüzde 25 oranında vergi alınacak.

ÖTV oranlarının büyük ölçüde artırılması ve döviz kurunda yaşanan dalgalanma sebebiyle bireyler en ucuz akıllı telefonlar hangileri sorusunun yanıtını arıyor. İşte en uygun fiyatlarla satın alınabilecek akıllı telefonlar.

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