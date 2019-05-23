Bedelli askerlik ücreti kaç para? Bedelli askerlikte son dakika yaş sınırı kalktı mı, önceden yaş sınırı kaçtı? Yaşanan son dakika gelişmesiyle, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sisteminin son halini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. Yeni sistemin dikkat çeken noktalarından biri de bedelli askerlikte yaş sınırının kalkacak olması. Peki önceden yaş sınırı kaçtı? Bedelli askerlikte yaş sınırı kalkıyor mu? İşte son dakika yeni bedelli askerlik sistemi... Yeni sisteme göre, 30 bin lira civarı bedelli askerlik ücreti ödenecek. Askerlik süresi bedelli hariç 6 ay olacak. 6 ayın sonunda kalmak isteyen askerlere 2 bin lira aylık ödeme yapılacak. Peki yeni askerlik sisteminden kimler yararlanacak? Yoklama kaçaklarıyla bakaya kalanlar yararlanabilecek mi? Askerlikte 6 ayını dolduranlar erken terhis olabilecek mi? 20 yaşını dolduranlar bedelli askerlikten yararlanabilecek mi? Bayramdan önce yasalaşacak mı? İşte yeni askerlik sistemiyle ilgili tüm merak edilenler...