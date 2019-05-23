Son dakika haberine göre yeni askerlik sistemiyle ilgili kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Meclis Başkanlığı'na sunulan kanun teklifi yasalaşırsa bedelli askerlik sürekli hale gelecek ve askerlik 6 aya inecek. Peki askerlik düştü mü, 6 ay mı oldu? 2019 Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Yeni tek tip askerlik sistemi nasıl olacak? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar eni askerlik sistemini tüm detaylarıyla açıklamıştı. Bakan Akar, "Askerlik sistemi ile ilgili 1927'den beri devam eden yasalarımız var'' dedi. Yeni askerlik sisteminde yükümlü kaynağının "yükümlü erbaş/er", "yedek astsubay" ve "yedek subay" olarak sınıflandırılabileceğini ifade eden Akar, bunların yanı sıra bedelli ve dövizli askerlik uygulamalarının da yer alacağını söylemişti.