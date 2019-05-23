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  • 24.05.2019 09:48
  • Son Güncelleme: 24.05.2019 09:48

çıktı mı? 2019 ücreti kaç para? , 6 ay mı oldu?

haberine göre yle ilgili kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. , MSB'de düzenlenen iftarda soruları yanıtladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemin kanunlaşmasıyla silah altındaki askerlerin terhis olup olmayacağına yönelik soruya "Olabilir" yanıtını vererek, sistemin hemen uygulamaya girip girmeyeceğine ilişkin, "Bunun kararını tabii Cumhurbaşkanımız ve Meclis verecek dedi. Yeni askerlik sisteminde yükümlü kaynağının "yükümlü erbaş/er", "yedek astsubay" ve "yedek subay" olarak sınıflandırılabileceğini ifade eden Akar, bunların yanı sıra bedelli ve dövizli askerlik uygulamalarının da yer alacağını söyledi.

Son dakika haberine göre yeni askerlik sistemiyle ilgili kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Meclis Başkanlığı'na sunulan kanun teklifi yasalaşırsa bedelli askerlik sürekli hale gelecek ve askerlik 6 aya inecek. Peki askerlik düştü mü, 6 ay mı oldu? 2019 Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Yeni tek tip askerlik sistemi nasıl olacak? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar eni askerlik sistemini tüm detaylarıyla açıklamıştı. Bakan Akar, "Askerlik sistemi ile ilgili 1927'den beri devam eden yasalarımız var'' dedi. Yeni askerlik sisteminde yükümlü kaynağının "yükümlü erbaş/er", "yedek astsubay" ve "yedek subay" olarak sınıflandırılabileceğini ifade eden Akar, bunların yanı sıra bedelli ve dövizli askerlik uygulamalarının da yer alacağını söylemişti.

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