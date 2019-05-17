ÖTV oranlarının artırılması da vatandaşları bu konuda farklı arayışlara sevk etmekte. Akıllı telefon artık bir ekstra olarak değil, ihtiyaç olarak karşımıza çıkmakta. İnsanlar artık birbirleriyle akıllı telefonlarda yer alan sosyal medya uygulamalarıyla iletişim kurmakta ve sosyal medya kullanımı hat safhadadır.

Galaxy A20

Yonga Seti: Exynos 7884

RAM: 3GB

Dahili Depolama: 32GB

Ekran: 720 x 1560 px 6.4 inç

Kamera: 13MP + 5MP / 8MP

Batarya: 4000 mAh

Ortalama Fiyatı: 1850 TL

Honor 8X

Yonga Seti: Kirin 710

RAM: 6GB

Dahili Depolama: 64GB

Ekran: 1080 x 2340 px 6.5 inç

Kamera: 20MP + 2MP / 16MP

Batarya: 3750 mAh

Ortalama Fiyatı: 1900 TL

Honor 10 Lite

Yonga Seti: Kirin 710

RAM: 4GB

Dahili Depolama: 64GB

Ekran: 1080 x 2340 px 6.21 inç

Kamera: 13MP + 2MP / 24 MP

Batarya: 3400 mAh

Ortalama Fiyatı: 1600 TL

Huawei P20 Lite

Yonga Seti: Kirin 659

RAM: 4GB

Dahili Depolama: 32GB

Ekran: 1080 x 2280 px 5.84 inç

Kamera: 16MP + 2MP / 16MP

Batarya: 3000 mAh

Ortalama Fiyatı: 1800 TL

Huawei P Smart 2019

Yonga Seti: Kirin 710

RAM: 3GB

Dahili Depolama: 32GB

Ekran: 1080 x 2340 px 6.21 inç

Kamera: 13MP + 2MP / 16MP

Batarya: 3400 mAh

Ortalama Fiyatı: 1750 TL

Redmi Note 7

Yonga Seti: Snapdragon 660

RAM: 4GB

Dahili Depolama: 64GB

Ekran: 1080 x 2340 px 6.3 inç

Kamera: 12MP + 2MP / 13MP

Batarya: 4000 mAh

Ortalama Fiyatı: 1900 TL

ÖTV hangi ürünlerde uygulanmaktadır?

Lüks ürünlerde (kürk, mücevher, lüks arabalarda gibi), İnsan sağlığına zararlı olan ürünlerde (Tekel ürünleri olan alkol, sigara gibi), Çevreye zarar veren ürünlerde (fosil atık, benzin, kömür gibi) Özel tüketim vergisini, KDV'den ayıran kısmı ise; ÖTV bir ürünün ithal edilmesinde veya ilk satışında ortaya çıkmaktadır. KDV ise malın el değiştirmesinde, ikinci el olmasında bile uygulanabilmektedir. ÖTV'yi araçlarda ise son tüketici kullanıcı olan nihai tüketici yerine üreticiler, satıcılar ödemektedir. Daha önceleri başlamış olan istihlal vergisi gibidir.