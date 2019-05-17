ÖTV oranlarının artırılması da vatandaşları bu konuda farklı arayışlara sevk etmekte. Akıllı telefon artık bir ekstra olarak değil, ihtiyaç olarak karşımıza çıkmakta. İnsanlar artık birbirleriyle akıllı telefonlarda yer alan sosyal medya uygulamalarıyla iletişim kurmakta ve sosyal medya kullanımı hat safhadadır.
Galaxy A20
Yonga Seti: Exynos 7884
RAM: 3GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 720 x 1560 px 6.4 inç
Kamera: 13MP + 5MP / 8MP
Batarya: 4000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1850 TL
Honor 8X
Yonga Seti: Kirin 710
RAM: 6GB
Dahili Depolama: 64GB
Ekran: 1080 x 2340 px 6.5 inç
Kamera: 20MP + 2MP / 16MP
Batarya: 3750 mAh
Ortalama Fiyatı: 1900 TL
Honor 10 Lite
Yonga Seti: Kirin 710
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 64GB
Ekran: 1080 x 2340 px 6.21 inç
Kamera: 13MP + 2MP / 24 MP
Batarya: 3400 mAh
Ortalama Fiyatı: 1600 TL
Huawei P20 Lite
Yonga Seti: Kirin 659
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 1080 x 2280 px 5.84 inç
Kamera: 16MP + 2MP / 16MP
Batarya: 3000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1800 TL
Huawei P Smart 2019
Yonga Seti: Kirin 710
RAM: 3GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 1080 x 2340 px 6.21 inç
Kamera: 13MP + 2MP / 16MP
Batarya: 3400 mAh
Ortalama Fiyatı: 1750 TL
Redmi Note 7
Yonga Seti: Snapdragon 660
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 64GB
Ekran: 1080 x 2340 px 6.3 inç
Kamera: 12MP + 2MP / 13MP
Batarya: 4000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1900 TL
ÖTV hangi ürünlerde uygulanmaktadır?
Lüks ürünlerde (kürk, mücevher, lüks arabalarda gibi), İnsan sağlığına zararlı olan ürünlerde (Tekel ürünleri olan alkol, sigara gibi), Çevreye zarar veren ürünlerde (fosil atık, benzin, kömür gibi) Özel tüketim vergisini, KDV'den ayıran kısmı ise; ÖTV bir ürünün ithal edilmesinde veya ilk satışında ortaya çıkmaktadır. KDV ise malın el değiştirmesinde, ikinci el olmasında bile uygulanabilmektedir. ÖTV'yi araçlarda ise son tüketici kullanıcı olan nihai tüketici yerine üreticiler, satıcılar ödemektedir. Daha önceleri başlamış olan istihlal vergisi gibidir.
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