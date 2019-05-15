Geçtiğimiz günlerde yayımlanan kararnamenin ardından ÖTV oranlarında değişikliğinin ardından vatandaşlar uygun fiyata alınabilecek telefonları araştırmaya başladı. Biz de sizin için ÖTV sonrası 2000-1500 TL altı fiyata alınabilecek uygun telefonları derledik.

ÖTV'NİN ARDINDAN TELEFON FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Cep telefonlarında vergiye konu ÖTV matrahı ve oranı da yeniden belirlendi. Bu kapsamda, ÖTV matrahı 640 lirayı aşmayan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25, 640-bin 500 lira arasındakiler için yüzde 40, diğerleri için yüzde 50 oldu.