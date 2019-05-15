Bugünkü
Takvim
  • Teknoloji
  • 15.05.2019 20:14
  • Son Güncelleme: 15.05.2019 20:14

sonrası 1500 TL altı fiyata alınabilecek uygun lar hangileri?

Telefonlara zammının gelmesinin ardından telefon almayı düşünen vatandaşlar uygun fiyatlı telefonlar hakkında bilgi edinmek istiyor. Bütçesine uygun telefon arayan vatandaşlar ÖTV sonrası 2000-1500 TL altı fiyata alınabilecek hangileri sorusuna yanıt arıyor. İşte o liste...

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan kararnamenin ardından ÖTV oranlarında değişikliğinin ardından vatandaşlar uygun fiyata alınabilecek telefonları araştırmaya başladı. Biz de sizin için ÖTV sonrası 2000-1500 TL altı fiyata alınabilecek uygun telefonları derledik.

ÖTV'NİN ARDINDAN TELEFON FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Cep telefonlarında vergiye konu ÖTV matrahı ve oranı da yeniden belirlendi. Bu kapsamda, ÖTV matrahı 640 lirayı aşmayan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25, 640-bin 500 lira arasındakiler için yüzde 40, diğerleri için yüzde 50 oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTeknoloji HaberleriÖTV sonrası 1500 TL altı fiyata alınabilecek uygun akıllı telefonlar hangileri?
Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri