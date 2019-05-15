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  • 15.05.2019 09:31
  • Son Güncelleme: 15.05.2019 09:38

süresi ne kadar oldu? ? ’de nasıl kaydedilir?

Yurtdışından cep telefonu getirecek olanları ilgilendiren bir haber geldi. Yurtdışından yolcu beraberinde getirilip kayıt ettirilebilen cep telefonları için süre, misyon görevlileri hariç 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı. Bu arada Yurtdışı telefon satın alıp ’de kullanmak, sağladığı fiyat avantajı nedeniyle bir çoğumuzun sıklıkla yaptığı bir şeydi. Özellikle iPhone, Samsung ve diğer pahalı modellerde Türkiye satış fiyatlarının yurtdışı telefon fiyatlarına göre abartılı yüksek olması vatandaşları buna iten başlıca sebepler arasında. Peki ?

Yurtdışından cep telefonu getirme süresi son dakika ne kadar oldu? Yurt dışından cep telefonu nasıl getirilir? Türkiye'de nasıl kaydedilir? Yurtdışından cep telefonu getirmesi süresi Resmi Gazete kararıyla 2 yılda bir yerine 3 yılda bir olarak yeniden düzenlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bedeli gönderi başına 150 euro üzerine olmayan kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayına ise muafiyet tanındı Yurtdışından yolcu beraberinde getirilip kayıt ettirilebilen cep telefonları için süre, misyon görevlileri hariç 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı. Gümrük kanununun bazı maddelerinde değişikliğe göre, Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen ve bedeli gönderi başına 150 euro üzerine olmayan kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayına ise muafiyet tanındı.

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