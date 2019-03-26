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  • 26.03.2019 13:50
  • Son Güncelleme: 17.04.2019 13:53

Samsung'un 6 kameralı son bombası! Fiyatı...

Güney Koreli teknoloji devi Samsung Dünya gündemine telefonuyla oturdu. Galaxy Fold (Galaxy F) ismiyle satışa sunulan katlanabilir cihaz, 4.58 inç boyuta sahip ancak açıldığında 7.3 inç boyutunda bir tablete dönüşüyor.

Samsung'un 6 kameralı son bombası! Fiyatı...

Samsung, San Francisco'da düzenlediği etkinlikle 2019 model telefonlarını tanıtmış, Samsung'un öne çıkan ürünü ise katlanabilir tasarımıyla olmuştu. Galaxy Fold'un ön sipariş tarihi belli oldu.

SAMSUNG GALAXY FOLD'UN ÖZELLİKLERİ NELER?

Galaxy Fold (Galaxy F) ismiyle satışa sunulan katlanabilir cihaz, 4.58 inç boyuta sahip ancak açıldığında 7.3 inç boyutunda bir tablete dönüşüyor.

6 KAMERALI TELEFON

Cihaz 7nm işlemci ve 12GB RAM'e sahip. Arka yüzde üç kamera, iç tarafta iki, önde bir kamera var. Toplam altı kamera.

YouTube, WhatsApp, ve Google'ı aynı anda kullanabiliyorsunuz.

Katlanan Galaxy Fold, Cosmos Black, Space Silver, Martian Green ve Astral Blue renk seçenekleriyle gelecek.

İŞTE SAMSUNG GALAXY FOLD'UN FİYATI

LTE ve 5G sürümleri bulunan Galaxy Fold'un fiyatı 1980 dolardan başlıyor.

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