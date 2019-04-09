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  • 09.04.2019 16:45
  • Son Güncelleme: 09.04.2019 16:46

'ta kredi kartı bilgileri çalınıyor mu? ve hesap dondurma nasıl yapılır?

Son aylarda pek çok skandalla uğraşan ve kullanıcıların bilgilerini sızdırdığı gerekçesiyle kullanıcılarından tepki çeken 'ta bu kez grup kanallarında kullanıcıların kredi kartı bilgilerinin satıldığı iddia edildi. Peki Facebook'ta kredi kartı bilgileri çalınıyor mu? ve hesap dondurma nasıl yapılır?

Araştırma şirketi Cisco Talos tarafından ortaya atılan iddiaya göre kredi kartı bilgileri sadece Dark Web adı verilen derin internette değil, bazı Facebook gruplarında da açıkça satılıyor. Son aylarda pek çok skandalla uğraşan ve kullanıcıların bilgilerini sızdırdığı gerekçesiyle kullanıcılarından tepki çeken Facebook'ta bu kez grup kanallarında kullanıcıların kredi kartı bilgilerinin satıldığı iddia edildi. Facebook'ta kredi kartı bilgileri çalınıyor mu? Facebook giriş ve hesap dondurma nasıl yapılır?

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