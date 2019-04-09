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Facebook KDV ödeyecek
Facebook reklamları 1 Nisan 2019 tarihi itibariyle 'de resmen vergilendirilmeye başlandı. Türkiye'deki operasyonlarını İrlanda üzerinden yürüten , Instagram, Messenger veya Marketplace artık Türkiye'de yüzde 18'lik 'ye tabi olacak. Sosyal ağın Kasım 2018'de açıkladığı verilere göre; Türkiye genelinde 2 milyona yakın 'nin Facebook'ta bir işletme sayfası bulunuyor. Maliye'nin, geçen yılı 2.5 milyar liralık ciro ile kapatan Facebook'tan yaklaşık 450 milyon liralık bir KDV geliri elde etmesi bekleniyor.

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