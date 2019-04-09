Facebook KDV ödeyecek

Facebook reklamları 1 Nisan 2019 tarihi itibariyle Türkiye'de resmen vergilendirilmeye başlandı. Türkiye'deki operasyonlarını İrlanda üzerinden yürüten Facebook, Instagram, Messenger veya Marketplace artık Türkiye'de yüzde 18'lik KDV'ye tabi olacak. Sosyal ağın Kasım 2018'de açıkladığı verilere göre; Türkiye genelinde 2 milyona yakın KOBİ'nin Facebook'ta bir işletme sayfası bulunuyor. Maliye'nin, geçen yılı 2.5 milyar liralık ciro ile kapatan Facebook'tan yaklaşık 450 milyon liralık bir KDV geliri elde etmesi bekleniyor.
- Ekonomi
- 09.04.2019
- Gazete
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