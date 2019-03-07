Türkiye'de "Mavi Balina" oyunundan sonraDünyada çok sayıda gencin bu oyun yüzünden intihar ettiği açıklandı. Ülkemizde de gençler, bu tehlikeli oyuna karşı uyarıldı. Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz, " Latin Amerika 'da ortaya çıkarak yayılan Momo isimli oyun, Mavi Balina'da olduğu gibi merakla başlayıp meydan okumaya, kişisel bilgileri ele geçirip istediklerini yapmamaları halinde tehdit etmeye varan bir yöntem. Çocuklarımızı koruyalım" dedi.Soluk bir cilt, haset dolu bir gülüş ve patlak gözleri ile bir korku filmi karakterini andıran Momo tüm dünyanın korkulu rüyası haline geldi​.

Sosyal medya ve cep telefonları aracılığıyla yayılan ve siber zorbalık olan Momo'nun tehditleri ise şunlar: