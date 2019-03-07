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Aileler dikkat! ' kızı ' öldürüyor

Balina’dan sonra adlı oyunun pençesine kapıldı. Siber zorbalık, kısa sürede Türkiye de dahil birçok ülkeye yayıldı. İntihar edenlerin sayısı arttı.

Türkiye'de "Mavi Balina" oyunundan sonra WhatsApp'ta yayılan "Momo" da tehlike saçmaya başladı. Dünyada çok sayıda gencin bu oyun yüzünden intihar ettiği açıklandı. Ülkemizde de gençler, bu tehlikeli oyuna karşı uyarıldı. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz, "'da ortaya çıkarak yayılan isimli oyun, Mavi Balina'da olduğu gibi merakla başlayıp meydan okumaya, kişisel bilgileri ele geçirip istediklerini yapmamaları halinde tehdit etmeye varan bir yöntem. Çocuklarımızı koruyalım" dedi.



Soluk bir cilt, haset dolu bir gülüş ve patlak gözleri ile bir korku filmi karakterini andıran Momo tüm dünyanın korkulu rüyası haline geldi​.

SİBER ZORBALIK
Sosyal medya ve cep telefonları aracılığıyla yayılan ve siber zorbalık olan Momo'nun tehditleri ise şunlar: Kişisel bilgileriniz çalınıyor. İntihara sürüklüyor. Tehdit ve taciz ediyor. Zorla para alıyor. Oyuncular depresyon ve kaygı ataklarına yakalanıyor.

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ihsan ihsan

bu siteler yasaklansın ulaştırma bakanı dikkat

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cevapla 07.03.2019 09:47
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