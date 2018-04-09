Kampanyanın organizatörleri, kullanıcıları 11 Nisan tarihinde 24 saat boyunca Facebookürünlerini boykot etmeye çağırıyor.

Facebook'un veri gizliliği konusunda daha iyi iş çıkarabileceğine dikkat çekmek isteyen kampanyanın sözcüsü Laura Ullman, "İnsanların Facebook'u sevdiklerini ancak iyileştirmeler görmek istediklerini doğrudan ifade edebilecekleri bir kampanya organize etmek istedik. Platformu bir gün boyunca kullanmamak kolayca gerçekleştirilebilecek sanal bir gösteri ancak daha iyisini istediğimize dair güçlü bir mesaj gönderecek." dedi.

Birçok kullanıcı Cambridge Analytica skandalı sonrasında Facebook hesaplarını topyekun silmeye karar verirken, Ullman bunun platformu kullanmayı hâlâ sevenler için zor bir tercih olduğunu söyledi ve ekledi: "Herkesin bunu yapma lüksü yok. Facebook bir tekel yarattı ve kimi ülkelerde internete girmenin tek yolu bunu Facebook üzerinden yapmak. Ayrıca Facebook bazı yerlerde insanların tek haber kaynağı konumunda."

The Guardian Gazetesi'ne konuşan Ullman, #faceblock etiketiyle yürütülen kampanyaya katılmak isteyenlerin boykotun Facebook'ta oluşturulan etkinlik sayfasına katılabileceklerini ve buradan Zuckerberg'e doğrudan mesaj gönderebileceklerini ekledi. Bu haberin yazıldığı sırada söz konusu etkinlik sayfasının 1.000'den az katılımcısı bulunuyordu.