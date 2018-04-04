Facebook'ta usulsüz veri toplandığı iddiaları Christopher Wylie'ın ifşaatleri sonucu gündeme geldi. Wylie etkilenen kişi sayısının 50 milyon olduğunu açıklamıştı.





Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in, 11 Nisan'da ABD Temsilciler Meclisi Ticaret Komisyonu'nda ifade vereceğinin belli olmasından kısa süre sonra, şirketin teknoloji yetkilisi Mike Schroepfer tarafından newsroom.fb.com blogunda yeni açıklama yapıldı.



50 DEĞİL 87 MİLYON

Facebook, yaklaşık 87 milyon kişiye ait verinin Cambridge Analytica adlı politik danışmanlık şirketi ile uygunsuzca paylaşılmış olabileceğini açıkladı. ABD merkezli sosyal medya şirketi, verisi sızdırılan kişilerin bazılarının ülke dışından olabileceğini bildirdi.

Cambridge Analytica şirketinin milyonlarca Facebook kullanıcısının verilerini usulsüz kullandığının ortaya çıkması sosyal medya platformuna yönelik eleştirileri artırmıştı.





Veri analiz şirketi, ABD'deki son başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın ekibiyle çalışmıştı.

Yaklaşık 2 milyar kullanıcısı olan Facebook, siyasi kampanyalarda manipülasyon amacıyla kullanılabiliyor



ZUCKERBERG ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Yaklaşık 2 milyar kullanıcısı olan Facebook, siyasetçilerin seçmenleriyle buluştuğu ana araçlardan biri.

Facebook, Cambridge Analytica skandalının patlak vermesinden bu yana kullanıcı güvenini kazanmak için uğraşıyor.

Facebook, geçen ay Cambridge Analytica'nın elinde veriler olup olmadığının incelenmesi için denetçileri görevlendirmişti.

Mark Zuckerberg de verilerin usulsüz kullanılmasıyla ilgili suçunu kabul edip özür dilemişti.

ABD Federal Ticaret Komisyonu da Facebook'un uygulamalarının tüketicilere verdiği zararı soruşturuyor.