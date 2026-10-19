Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Papara Park'ta konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.

Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Ozan Tufan ve 71. dakikada Muhammed Salah kaydetti.

Karadeniz temsilcisinin derbinin ardından yayımladığı video ise karşılaşmanın skoruna yönelik göndermesiyle dikkat çekti.