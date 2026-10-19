Trabzonspor kazandı derbi sonrası sosyal medyada coştu! Salah göndermesi: Oyun bitti
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayan Trabzonspor, sahasında 2-0'lık galibiyet elde ederek 3 puanın sahibi oldu. Bordo-mavililerin gollerini Ozan Tufan ve Muhammed Salah kaydetti. Karadeniz temsilcisinin sosyal medya hesaplarından alınan zafer sonrasında Muhammed Salah göndermesi yapıldı.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Papara Park'ta konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.
Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Ozan Tufan ve 71. dakikada Muhammed Salah kaydetti.
Karadeniz temsilcisinin derbinin ardından yayımladığı video ise karşılaşmanın skoruna yönelik göndermesiyle dikkat çekti.
BEŞİKTAŞ'A OTEL KONSEPTLİ GÖNDERME
Trabzonspor logosunun bulunduğu bir otelin resepsiyonunda geçen videoda, takım elbiseli bir kişinin elinde çantayla otelden ayrılmaya hazırlandığı görüldü.
Çantanın içerisinde Trabzonspor forması yer alırken resepsiyon görevlisinin hazırladığı notla derbinin sonucuna gönderme yapıldı.
Notta, "TRABZONSPOR 2-0 BEŞİKTAŞ" skorunun altında "Çıkışınız yapıldı. Üç puan burada kaldı." ifadeleri kullanıldı.
VİDEONUN SONUNDA DİKKAT ÇEKEN MESAJ
Sinematik sahnelerle hazırlanan videoda otelden ayrılış ve resepsiyon işlemleri üzerinden Beşiktaş galibiyeti işlendi. Muhammed Salah, resepsiyonda maskesini çıkardı.
Paylaşımın sonunda ise İngilizce "Let The Game Begin" (Oyun başlasın) ifadesinin üzeri çizilerek "Game Over" (Oyun bitti) cümlesi ve Trabzonspor arması ekrana geldi.Trabzonspor'dan Beşiktaş'a gönderme