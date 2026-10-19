Trendyol Süper Lig'in 8. haftasının kapanış maçında Trabzonspor, Papara Park'ta Beşiktaş'ı konuk etti. UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio'yu 4-2, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Hoffenheim'ı 3-2 mağlup ederek Avrupa'dan galibiyetle dönen iki takımın mücadelesinde ilk golü Ozan Tufan attı.

Trabzonspor'un deneyimli orta saha oyuncusu, 21. dakikada attığı golle bordo-mavili ekibi 1-0 öne geçirdi.