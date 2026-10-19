Fırtına'nın jokeri yine sahne aldı! Beşiktaş ağlarını 6. kez sarstı
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan derbide gol perdesini Ozan Tufan açtı. 21. dakikada fileleri havalandırarak bordo-mavilileri 1-0 öne geçiren deneyimli orta saha oyuncusu, siyah-beyazlılara karşı kariyerindeki 6. golünü kaydetti. Beşiktaş, Ozan Tufan'ın kariyerinde en fazla gol attığı takım oldu. İşte ayrıntılar...
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasının kapanış maçında Trabzonspor, Papara Park'ta Beşiktaş'ı konuk etti. UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio'yu 4-2, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Hoffenheim'ı 3-2 mağlup ederek Avrupa'dan galibiyetle dönen iki takımın mücadelesinde ilk golü Ozan Tufan attı.
Trabzonspor'un deneyimli orta saha oyuncusu, 21. dakikada attığı golle bordo-mavili ekibi 1-0 öne geçirdi.
OZAN TUFAN 21. DAKİKADA SAHNEYE ÇIKTI
Trabzonspor'un geliştirdiği atakta Aral Şimşir'in pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Ernest Muçi, kaleyi yokladı.
Beşiktaş kalecisi Alexander Nübel'in kurtardığı topu ceza sahasında takip eden Ozan Tufan, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
31 yaşındaki futbolcu, bu golle Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.
BEŞİKTAŞ'A KARŞI 6. GOLÜNÜ ATTI
Ozan Tufan, Beşiktaş karşısında kariyeri boyunca farklı takımların formasıyla gol sevinci yaşadı.
Bursaspor ve Fenerbahçe formalarıyla siyah-beyazlılara karşı toplam 5 golü bulunan deneyimli oyuncu, Trabzonspor formasıyla da rakip fileleri havalandırdı.
Ozan Tufan böylece Beşiktaş'a karşı resmî karşılaşmalardaki gol sayısını 6'ya yükseltti.
EN FAZLA GOL ATTIĞI RAKİP BEŞİKTAŞ
Ozan Tufan'ın kariyerinde en fazla gol attığı rakip takım Beşiktaş oldu.
Siyah-beyazlıların filelerini Bursaspor, Fenerbahçe ve Trabzonspor formalarıyla havalandıran millî futbolcu, 19 Ekim'deki derbide de gol kaydetti.
Tecrübeli orta saha oyuncusu, 21. dakikadaki vuruşuyla Trabzonspor'a derbide skor üstünlüğünü getirdi.
BU SEZON LİGDEKİ İLK GOLÜ
2026-2027 sezonunda Trabzonspor formasıyla ligdeki ilk golünü Beşiktaş karşısında kaydeden Ozan Tufan, sezonun önceki haftalarında bir asist yapmıştı.
Tecrübeli futbolcu, Galatasaray'ın 4-0 mağlup edildiği 6. hafta karşılaşmasında da bir golün hazırlayıcısı olmuştu.
Ozan Tufan, Beşiktaş karşısındaki golüyle bu sezon Süper Lig'deki gol katkısını ikiye çıkardı.
İşte Ozan Tufan'ın Beşiktaş maçları karnesi:
15.02.2015 | Beşiktaş-Bursaspor | 1 Gol
22.12.2019 | Fenerbahçe-Beşiktaş | 1 Gol
29.11.2020 | Fenerbahçe-Beşiktaş | 2 Gol
21.03.2021 | Beşiktaş-Fenerbahçe | 1 Gol
19.10.2026 | Trabzonspor-Beşiktaş | 1 Gol