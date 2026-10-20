UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Trabzonspor-Hearts maçına Belçikalı hakem! Karşılaşmayı Lawrence Visser yönetecek

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Trabzonspor'un Papara Park'ta Hearts'i ağırlayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. Mücadeleyi Belçikalı Lawrence Visser yönetecek. Visser, geçtiğimiz hafta Avrupa Ligi'nde oynanan Hoffenheim-Beşiktaş maçında da düdük çalmıştı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Trabzonspor-Hearts maçına Belçikalı hakem! Karşılaşmayı Lawrence Visser yönetecek

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, 2. haftada evinde Hearts'i konuk edecek.

Papara Park'ta 22 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak mücadeleyi Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek.

GEÇEN HAFTA BEŞİKTAŞ'IN MAÇINI YÖNETTİ

Visser, geçtiğimiz hafta Avrupa Ligi'nde oynanan Hoffenheim-Beşiktaş maçında da düdük çalmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor-Hearts maçına Belçikalı hakem! Karşılaşmayı Lawrence Visser yönetecek-2 Trabzonspor-Hearts maçına Belçikalı hakem! Karşılaşmayı Lawrence Visser yönetecek-3 Trabzonspor-Hearts maçına Belçikalı hakem! Karşılaşmayı Lawrence Visser yönetecek-4
Trabzonspor'dan Beşiktaş galibiyeti sonrası Muhammed Salahlı gönderme: Oyun bitti
SONRAKİ HABER

Beşiktaş'a Salah göndermesi
Samet Baş
Samet Baş Takvim.com.tr Trabzonspor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler