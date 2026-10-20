Trabzonspor-Hearts maçına Belçikalı hakem! Karşılaşmayı Lawrence Visser yönetecek
UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Trabzonspor'un Papara Park'ta Hearts'i ağırlayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. Mücadeleyi Belçikalı Lawrence Visser yönetecek. Visser, geçtiğimiz hafta Avrupa Ligi'nde oynanan Hoffenheim-Beşiktaş maçında da düdük çalmıştı.
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UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, 2. haftada evinde Hearts'i konuk edecek.
Papara Park'ta 22 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak mücadeleyi Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek.
GEÇEN HAFTA BEŞİKTAŞ'IN MAÇINI YÖNETTİ
Visser, geçtiğimiz hafta Avrupa Ligi'nde oynanan Hoffenheim-Beşiktaş maçında da düdük çalmıştı.
Samet Baş Takvim.com.tr Trabzonspor