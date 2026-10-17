Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor'da Paul Onuachu'nun sakatlığı nedeniyle kadro planlaması değişebilir. UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio karşısında sakatlanarak oyundan çıkan Nijeryalı golcünün, 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak mücadeleye yetişme ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi. Bordo-mavili ekibin hücum hattındaki önemli isimlerinden Onuachu'nun uyluk adalesindeki sakatlık nedeniyle tedavisine başlandı. Teknik direktör Thomas Reis'in, 32 yaşındaki futbolcunun forma giyememesi durumunda santrfor mevkisinde Franculino Dju'yu değerlendirmesi bekleniyor.

GOLÜNÜ ATTI, SAKATLANARAK OYUNDAN ÇIKTI Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Paul Onuachu, henüz 3. dakikada kaydettiği golle bordo-mavilileri 1-0 öne geçirdi. Ancak gol pozisyonunda sakatlık yaşayan deneyimli forvet, kısa süre daha sahada kalmasına rağmen oyuna devam edemedi. Onuachu, karşılaşmanın 10. dakikasında yerini Franculino Dju'ya bıraktı. Trabzonspor, Finlandiya'da oynanan mücadeleyi 4-2 kazanarak UEFA Konferans Ligi'ne 3 puanla başladı. BEŞİKTAŞ MAÇINA YETİŞMESİ ÇOK ZOR KuPS karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından Paul Onuachu'nun sağlık durumu, Beşiktaş mücadelesi öncesinde gündeme geldi. Uyluk adalesinden sakatlanan Nijeryalı futbolcunun tedavisine başlanırken 19 Ekim'deki karşılaşmaya yetişmesinin oldukça güç olduğu belirtildi. Onuachu'nun Beşiktaş karşısında oynayıp oynayamayacağına ilişkin kulüpten henüz kesin bir sağlık raporu açıklanmadı.