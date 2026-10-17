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Trabzonspor'un yıldızı Beşiktaş derbisini kaçırabilir! Yerine oynayacak isim netleşti

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor'a Paul Onuachu'dan kötü haber geldi. UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio karşısında sakatlanan 32 yaşındaki Nijeryalı santrforun pazartesi günü oynanacak karşılaşmaya yetişmesinin çok zor olduğu belirtildi. Teknik direktör Thomas Reis'in hücum hattında Franculino Dju'ya görev vermesi bekleniyor.

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Trabzonspor'un yıldızı Beşiktaş derbisini kaçırabilir! Yerine oynayacak isim netleşti

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor'da Paul Onuachu'nun sakatlığı nedeniyle kadro planlaması değişebilir. UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio karşısında sakatlanarak oyundan çıkan Nijeryalı golcünün, 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak mücadeleye yetişme ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi.

Bordo-mavili ekibin hücum hattındaki önemli isimlerinden Onuachu'nun uyluk adalesindeki sakatlık nedeniyle tedavisine başlandı. Teknik direktör Thomas Reis'in, 32 yaşındaki futbolcunun forma giyememesi durumunda santrfor mevkisinde Franculino Dju'yu değerlendirmesi bekleniyor.

Trabzonspor'un yıldızı Beşiktaş derbisini kaçırabilir! Yerine oynayacak isim netleşti-2

GOLÜNÜ ATTI, SAKATLANARAK OYUNDAN ÇIKTI

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Paul Onuachu, henüz 3. dakikada kaydettiği golle bordo-mavilileri 1-0 öne geçirdi.

Ancak gol pozisyonunda sakatlık yaşayan deneyimli forvet, kısa süre daha sahada kalmasına rağmen oyuna devam edemedi. Onuachu, karşılaşmanın 10. dakikasında yerini Franculino Dju'ya bıraktı.

Trabzonspor, Finlandiya'da oynanan mücadeleyi 4-2 kazanarak UEFA Konferans Ligi'ne 3 puanla başladı.

BEŞİKTAŞ MAÇINA YETİŞMESİ ÇOK ZOR

KuPS karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından Paul Onuachu'nun sağlık durumu, Beşiktaş mücadelesi öncesinde gündeme geldi.

Uyluk adalesinden sakatlanan Nijeryalı futbolcunun tedavisine başlanırken 19 Ekim'deki karşılaşmaya yetişmesinin oldukça güç olduğu belirtildi.

Onuachu'nun Beşiktaş karşısında oynayıp oynayamayacağına ilişkin kulüpten henüz kesin bir sağlık raporu açıklanmadı.

Trabzonspor'un yıldızı Beşiktaş derbisini kaçırabilir! Yerine oynayacak isim netleşti-3

THOMAS REIS'IN PLANINDA FRANCULINO DJU VAR

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis'in, Onuachu'nun forma giyememesi durumunda ileri uçta Franculino Dju'ya şans vermesi bekleniyor.

KuPS Kuopio karşılaşmasında Nijeryalı golcünün yerine oyuna dahil olan Dju, attığı 2 golle 4-2'lik galibiyete katkı sağladı.

Bordo-mavili ekibin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Gineli futbolcu, bu sezon forma giydiği 5 karşılaşmada 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

THOMAS REIS SAKATLIK SONRASI KONUŞTU

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, KuPS Kuopio karşılaşmasının ardından Paul Onuachu'nun sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Alman teknik adam, Nijeryalı futbolcunun antrenmanlarda iyi çalıştığını, KuPS maçına da golle başladığını belirterek yaşanan sakatlığın talihsiz olduğunu söyledi.

Reis, Onuachu'nun kısa sürede takıma dönmesini umduğunu ifade ederken sakatlıkların diğer futbolcular için forma fırsatı oluşturduğunu da dile getirdi.

Trabzonspor'un yıldızı Beşiktaş derbisini kaçırabilir! Yerine oynayacak isim netleşti-4

ONUACHU BU SEZON 3 GOL ATTI

Trabzonspor formasıyla bu sezon 10 karşılaşmada görev yapan Paul Onuachu, rakip fileleri 3 kez havalandırdı.

KuPS Kuopio karşılaşmasında takımının ilk golünü kaydeden 32 yaşındaki santrfor, sakatlığının ardından Beşiktaş mücadelesinde forma giyememe ihtimaliyle karşı karşıya kaldı.

TRABZONSPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI 19 EKİM'DE

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, 19 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de karşılaşacak.

Papara Park'ta oynanacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Yardımcı hakemler Bersan Duran ve Mustafa Savranlar olacak.

Trabzonspor, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına devam ederken Paul Onuachu'nun durumu sağlık ekibinin değerlendirmeleri doğrultusunda netlik kazanacak.

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