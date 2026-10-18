Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavili ekipte mücadele öncesinde Mustafa Eskihellaç'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Sakatlığı nedeniyle UEFA Konferans Ligi'ndeki KuPS karşılaşmasının kadrosunda yer almayan 29 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş maçı öncesinde gerçekleştirilen son antrenmana katılmadığı belirtildi.

Mustafa Eskihellaç'ın siyah-beyazlılara karşı forma giyemeyeceği öne sürülürken sol bekte Sidny Lopes Cabral'ın görev yapmasının beklendiği aktarıldı.

MUSTAFA ESKİHELLAÇ SON ANTRENMANDA YER ALMADI

Trabzonspor'un Beşiktaş karşılaşması öncesindeki son çalışmasında Mustafa Eskihellaç'ın yer almadığı belirtildi.

Daha önce KuPS deplasmanının kadrosuna sakatlığı nedeniyle alınmayan millî futbolcu, Beşiktaş maçı öncesinde de sağlık durumuyla gündeme geldi.

Mustafa Eskihellaç'ın sakatlığının ayrıntılarına ve tedavi sürecine ilişkin yeni bir resmî açıklama bulunmuyor.