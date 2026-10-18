Trabzonspor'a derbi öncesi sakatlık şoku! Yıldız futbolcu Beşiktaş maçında oynamayabilir
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç'ın sakatlığı gündeme geldi. Bordo-mavili futbolcunun karşılaşma öncesindeki son antrenmana katılmadığı ve Beşiktaş maçında forma giyemeyeceği öne sürüldü. Sol bekte Sidny Lopes Cabral'ın görev yapması bekleniyor.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavili ekipte mücadele öncesinde Mustafa Eskihellaç'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Sakatlığı nedeniyle UEFA Konferans Ligi'ndeki KuPS karşılaşmasının kadrosunda yer almayan 29 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş maçı öncesinde gerçekleştirilen son antrenmana katılmadığı belirtildi.
Mustafa Eskihellaç'ın siyah-beyazlılara karşı forma giyemeyeceği öne sürülürken sol bekte Sidny Lopes Cabral'ın görev yapmasının beklendiği aktarıldı.
MUSTAFA ESKİHELLAÇ SON ANTRENMANDA YER ALMADI
Trabzonspor'un Beşiktaş karşılaşması öncesindeki son çalışmasında Mustafa Eskihellaç'ın yer almadığı belirtildi.
Daha önce KuPS deplasmanının kadrosuna sakatlığı nedeniyle alınmayan millî futbolcu, Beşiktaş maçı öncesinde de sağlık durumuyla gündeme geldi.
Mustafa Eskihellaç'ın sakatlığının ayrıntılarına ve tedavi sürecine ilişkin yeni bir resmî açıklama bulunmuyor.
SOL BEKTE SIDNY LOPES CABRAL İHTİMALİ
Mustafa Eskihellaç'ın forma giyememesi durumunda Trabzonspor'un savunmanın solunda Sidny Lopes Cabral'a görev vermesi bekleniyor.
Bordo-mavili takımın kadrosunda bulunan 24 yaşındaki futbolcu, sol bek pozisyonunda görev yapıyor.
Cabral'ın Beşiktaş karşılaşmasına ilk 11'de başlayıp başlamayacağı, teknik heyetin maç öncesinde açıklayacağı başlangıç kadrosuyla netleşecek.
BU SEZON 9 MAÇA ÇIKTI
Trabzonspor'un 29 yaşındaki futbolcusu Mustafa Eskihellaç, 2026-2027 sezonunda bordo-mavili formayla 9 resmî karşılaşmada görev aldı.
Tecrübeli savunma oyuncusu, söz konusu müsabakalarda 2 asist yaptı.
Mustafa Eskihellaç, Süper Lig'de oynanan Galatasaray ve Samsunspor karşılaşmalarında birer asist kaydetti.
BEŞİKTAŞ'TA DA İKİ EKSİK VAR
Trabzonspor'un rakibi Beşiktaş da karşılaşma öncesinde kamp kadrosunu açıkladı.
Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Orkun Kökçü ve Milot Rashica, Trabzon deplasmanına götürülmedi.
Dusan Vlahovic ile Vaclav Cerny ise Beşiktaş'ın 23 kişilik kamp kadrosunda yer aldı.
TRABZONSPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, 19 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
Papara Park'ta oynanacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Mustafa Savranlar üstlenecek.
Karşılaşma öncesinde Trabzonspor 13, Beşiktaş ise 15 puanda bulunuyor.