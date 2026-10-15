Muhammed Salah, KuPS karşılaşmasına bordo-mavili takımın kaptanı olarak çıktı. (Fotoğraf: AA)

SALAH ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA LİGİ'NDE DE GOL ATMIŞTI

Muhammed Salah, daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde gol ve asist katkısı vermişti. Mısırlı futbolcu, KuPS karşısındaki performansıyla UEFA Konferans Ligi'nde de ilk golünü ve asistini kaydetti. Böylece Salah, kariyerinde UEFA'nın üç kulüp turnuvasında da gol ve asist katkısına ulaşmış oldu.

MVP ÖDÜLÜNÜN ARDINDAN AVRUPA'DA GOL ATTI

Muhammed Salah, KuPS Kuopio karşılaşmasından önce Trendyol Süper Lig'de eylül ayının en değerli futbolcusu seçilmişti. Mısırlı yıldız, eylül ayında oynadığı 3 lig maçında 4 gol ve 2 asist kaydetmişti. Galatasaray'a karşı alınan 4-0'lık galibiyette 3 gol ve 1 asistle oynayan Salah, Süper Lig'in resmî hesabından duyurulan eylül ayı MVP ödülünün sahibi olmuştu.