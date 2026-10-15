Muhammed Salah adını tarihe yazdırdı! Götze ve Gakpo'dan sonra 3. isim
UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Trabzonspor, deplasmanda 4-2 yendiği KuPS Kuopio karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Bordo-mavililerin kaptanı Muhammed Salah, 3. dakikada Paul Onuachu'nun golünde asist yaparken 44. dakikada kendisi ağları havalandırdı. Mısırlı yıldız, bordo-mavili formayla Avrupa kupalarındaki ilk golünü kaydetti.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi lig aşamasının ilk haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'ya konuk oldu. Tampere kentindeki Tammelan Stadı'nda oynanan karşılaşmaya kaptan olarak çıkan Muhammed Salah, ilk 45 dakikada bir gol ve bir asist kaydetti. Thomas Reis yönetimindeki bordo-mavililer, mücadelede ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.
SALAH HAZIRLADI, ONUACHU ATTI
Trabzonspor, KuPS Kuopio deplasmanına golle başladı. Karşılaşmanın 3. dakikasında Muhammed Salah'ın pasında topla buluşan Paul Onuachu, yaptığı vuruşla bordo-mavili ekibi 1-0 öne geçirdi. Mısırlı yıldız, takımının Konferans Ligi lig aşamasındaki ilk golünün asistini yaptı. Ancak Onuachu, golün ardından sakatlık yaşadı. Nijeryalı santrfor, 10. dakikada yerini Franculino Dju'ya bıraktı.
MUHAMMED SALAH 44. DAKİKADA SAHNEYE ÇIKTI
Trabzonspor, ilk yarının son bölümünde farkı ikiye çıkardı. 44. Aral Şimşir'in şutunda KuPS savunmasından dönen topu önünde bulan Muhammed Salah, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Mısırlı futbolcunun golüyle skor 2-0'a geldi. İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve Trabzonspor soyunma odasına iki farklı üstünlükle girdi.
TRABZONSPOR FORMASIYLA AVRUPA'DAKİ İLK GOLÜ
Muhammed Salah, KuPS karşılaşmasında Trabzonspor formasıyla Avrupa kupalarındaki ilk golünü attı. Mısırlı futbolcu, daha önce bordo-mavili takımla UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros karşısında iki maçta görev almış ancak gol sevinci yaşayamamıştı.
Salah, KuPS deplasmanında hem gol hem de asist yaparak ilk yarıda takımının iki golüne doğrudan katkı sağladı.
BU SEZON 8 GOL VE 4 ASİSTE ULAŞTI
Muhammed Salah, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de çıktığı 7 karşılaşmada 7 gol ve 3 asist kaydetmişti. KuPS deplasmanında bir gol ve bir asist daha yapan Mısırlı yıldız, 2026-2027 sezonundaki resmî maçlarda toplam 8 gol ve 4 asiste ulaştı. Salah, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 10. resmî karşılaşmada toplam 12 gole doğrudan katkı sağladı.
SALAH ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA LİGİ'NDE DE GOL ATMIŞTI
Muhammed Salah, daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde gol ve asist katkısı vermişti. Mısırlı futbolcu, KuPS karşısındaki performansıyla UEFA Konferans Ligi'nde de ilk golünü ve asistini kaydetti. Böylece Salah, kariyerinde UEFA'nın üç kulüp turnuvasında da gol ve asist katkısına ulaşmış oldu.
MVP ÖDÜLÜNÜN ARDINDAN AVRUPA'DA GOL ATTI
Muhammed Salah, KuPS Kuopio karşılaşmasından önce Trendyol Süper Lig'de eylül ayının en değerli futbolcusu seçilmişti. Mısırlı yıldız, eylül ayında oynadığı 3 lig maçında 4 gol ve 2 asist kaydetmişti. Galatasaray'a karşı alınan 4-0'lık galibiyette 3 gol ve 1 asistle oynayan Salah, Süper Lig'in resmî hesabından duyurulan eylül ayı MVP ödülünün sahibi olmuştu.
SALAH KAPTANLIK PAZUBANDIYLA SAHAYA ÇIKTI
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, KuPS Kuopio karşılaşmasında Muhammed Salah'ı kaptan olarak görevlendirdi. Mısırlı futbolcu, bordo-mavili formayla bu sezon ilk kez bir müsabakaya takım kaptanı olarak başladı. Salah, karşılaşmanın ilk yarısında Onuachu'nun golünü hazırlarken kendisi de fileleri havalandırdı.
AVRUPA KUPALARINDAKİ GOL KARİYERİ
Muhammed Salah, Trabzonspor'a transfer olmadan önce UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde çok sayıda gol kaydetti. Tecrübeli sağ kanat oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 50 gol barajını aşarken Avrupa Ligi'nde de 10 gole ulaştı.
Trabzonspor formasıyla ilk Avrupa kupası maçlarına Ferencvaros karşısında çıkan Salah, iki mücadelede gol atamadı.
KuPS deplasmanının ilk yarısında ağları havalandıran 34 yaşındaki yıldız, bordo-mavili takımla Avrupa'daki ilk golüne ulaştı.
SALAH'TAN TARİHE GEÇEN İSTATİSTİK
UEFA Konferans Ligi'nde ilk maçında 1 gol, 1 asist yapan Mohamed Salah, UEFA'nın 3 organizasyonunda da gol ve asist katkısı yapan 3. isim oldu. Salah'tan önce Götze ve Cody Gakpo bunu başarmıştı.