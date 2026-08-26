Fatih Tekke'den Ferencvaros maçı için umut dolu yorum: Ümidim çok fazla

Fatih Tekke Avrupa Ligi'ne kalmak istediklerini söyledi

AVRUPA LİGİ'NE KALMAK İSTİYORUZ

Tekke, oyun olarak karşılaşmaların büyük bölümünde rakiplerinden üstün olduklarını ancak Avrupa'daki maçların daha zor geçtiğini söyledi. Ferencvaros karşısında kolay bir maç beklemediklerini dile getiren deneyimli teknik adam, Trabzonspor olarak Avrupa Ligi'nde kalmak istediklerini ve mücadeleye hazır olduklarını vurguladı.

ÜMİDİM ÇOK FAZLA

Takımının hazır ve istekli olduğunu söyleyen Tekke, sahadaki mücadele duygusunu rakibin üzerine çıkarmaları halinde Avrupa Ligi'nde kalan taraf olacaklarına dair ümidinin çok fazla olduğunu dile getirdi.

61. MAÇ

Ferencvaros karşılaşmasının kendisi açısından 61. maç olacağının hatırlatılması üzerine Tekke, Avrupa Ligi'nde devam etmenin ekonomik açıdan ve futbolcuların Avrupa pazarında yer alması bakımından önemli olduğunu söyledi. İlk maçta avantajı rakibe verdiklerini belirten deneyimli çalıştırıcı, Trabzonspor'un turu geçebilecek güce sahip olduğunu vurguladı.

UMARIM HAKEM YÖNETİMİ BU MAÇTA DEVAM ETMEZ

Basın toplantısında da rövanşı değerlendiren Tekke, ilk karşılaşmanın özellikle ikinci yarısında iyi oynadıklarını ancak sahadan 1-0 mağlup ayrıldıklarını söyledi. Rakibin skor avantajına sahip olduğunu belirten Tekke, Avrupa Ligi'nde kalabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirirken ilk maçtaki hakem yönetiminin tekrarlanmamasını umduğunu söyledi.

DUYGU OLARAK YUKARIDA OLMALIYIZ

Tekke, her şeye hazırlıklı olduklarını belirterek top kendilerindeyken sabırlı oynamaları ve rakibe geçiş fırsatı vermemeleri gerektiğini söyledi. Deneyimli teknik adam, Avrupa Ligi'nde kalmak isteyen iki takımın mücadelesinde Trabzonspor'un duygu olarak rakibinin üzerinde olması gerektiğini vurguladı.

ÇOK ETKİLİLER

Ferencvaros'un özellikle orta sahada yetenekli oyunculara sahip olduğunu söyleyen Tekke, Macaristan temsilcisinin takım halinde kompakt savunma yaptığını, geçiş hücumlarında ve duran toplarda etkili olduğunu belirtti.

Yarın bize hangi yüzünüzü göstereceksiniz? Geçen haftaki maçtaki yüzünüz mü, Başakşehir maçındaki yüzünüz mü?"

Fatih Tekke: "Benim bir yüzüm var. Özellikle futbolda bir yüzümüz var bizim ve maçı kazanmak! Bunun adil olmasını tüm normal insanlar gibi istiyorum. Bunu herkes kendisi de ister herhalde. Yarın oynayacağımız rakibimiz, saygıyı hak eden bir takım. Trabzonspor olarak biz iyi bir takımız ve yarın zor bir maç olacak. Umarım hak edenin Avrupa Ligi'ne gittiği bir performans olur."