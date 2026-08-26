Fatih Tekke'den Ferencvaros maçı için umut dolu yorum: Ümidim çok fazla
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Ferencvaros maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. ATV'den canlı yayınlanacak karşılaşma öncesinde konuşan Tekke, takımının tur için hazır ve istekli olduğunu söyledi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ferencvaros mücadelesi öncesinde konuştu. Basın toplantısı öncesinde ATV mikrofonlarına açıklamalarda bulunan deneyimli çalıştırıcı karşılaşmayı değerlendirdi.
İşte Tekke'nin sözleri...
AVRUPA LİGİ'NE KALMAK İSTİYORUZ
Tekke, oyun olarak karşılaşmaların büyük bölümünde rakiplerinden üstün olduklarını ancak Avrupa'daki maçların daha zor geçtiğini söyledi. Ferencvaros karşısında kolay bir maç beklemediklerini dile getiren deneyimli teknik adam, Trabzonspor olarak Avrupa Ligi'nde kalmak istediklerini ve mücadeleye hazır olduklarını vurguladı.
ÜMİDİM ÇOK FAZLA
Takımının hazır ve istekli olduğunu söyleyen Tekke, sahadaki mücadele duygusunu rakibin üzerine çıkarmaları halinde Avrupa Ligi'nde kalan taraf olacaklarına dair ümidinin çok fazla olduğunu dile getirdi.
61. MAÇ
Ferencvaros karşılaşmasının kendisi açısından 61. maç olacağının hatırlatılması üzerine Tekke, Avrupa Ligi'nde devam etmenin ekonomik açıdan ve futbolcuların Avrupa pazarında yer alması bakımından önemli olduğunu söyledi. İlk maçta avantajı rakibe verdiklerini belirten deneyimli çalıştırıcı, Trabzonspor'un turu geçebilecek güce sahip olduğunu vurguladı.
UMARIM HAKEM YÖNETİMİ BU MAÇTA DEVAM ETMEZ
Basın toplantısında da rövanşı değerlendiren Tekke, ilk karşılaşmanın özellikle ikinci yarısında iyi oynadıklarını ancak sahadan 1-0 mağlup ayrıldıklarını söyledi. Rakibin skor avantajına sahip olduğunu belirten Tekke, Avrupa Ligi'nde kalabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirirken ilk maçtaki hakem yönetiminin tekrarlanmamasını umduğunu söyledi.
DUYGU OLARAK YUKARIDA OLMALIYIZ
Tekke, her şeye hazırlıklı olduklarını belirterek top kendilerindeyken sabırlı oynamaları ve rakibe geçiş fırsatı vermemeleri gerektiğini söyledi. Deneyimli teknik adam, Avrupa Ligi'nde kalmak isteyen iki takımın mücadelesinde Trabzonspor'un duygu olarak rakibinin üzerinde olması gerektiğini vurguladı.
ÇOK ETKİLİLER
Ferencvaros'un özellikle orta sahada yetenekli oyunculara sahip olduğunu söyleyen Tekke, Macaristan temsilcisinin takım halinde kompakt savunma yaptığını, geçiş hücumlarında ve duran toplarda etkili olduğunu belirtti.
Yarın bize hangi yüzünüzü göstereceksiniz? Geçen haftaki maçtaki yüzünüz mü, Başakşehir maçındaki yüzünüz mü?"
Fatih Tekke: "Benim bir yüzüm var. Özellikle futbolda bir yüzümüz var bizim ve maçı kazanmak! Bunun adil olmasını tüm normal insanlar gibi istiyorum. Bunu herkes kendisi de ister herhalde. Yarın oynayacağımız rakibimiz, saygıyı hak eden bir takım. Trabzonspor olarak biz iyi bir takımız ve yarın zor bir maç olacak. Umarım hak edenin Avrupa Ligi'ne gittiği bir performans olur."
CENK ÖZKACAR'IN AÇIKLAMALARI
Trabzonspor'un başarılı stoperi Cenk Özkacar ise, "Günümüz futbolunda değişen koşullar gereği sahada rakibin koyduğu minimum sertliğe ve agresifliğe, sen de ortak olmak zorundasın. Kalitenin haricinde oyunun bu kısmında da yarın sahada doğru bir cevap vereceğimizi düşünüyorum.
Buraya tur atlamak için geldik. Umarım buradaki deplasman havasını; kendi oyunumuzla, sahada futbolun gerektirdiği doğruları yaparak lehimize çevirmek istiyoruz. Tur almak için 1-0 yenmek, bizim için yeterli olmayacak. Umarım gereken skoru alıp Avrupa Ligi'ne kalarak evimize dönmek istiyoruz.
Bir savunma oyuncusu olarak yarın, savunmada takımımızda bulunan hücum oyuncularına iyi bir savunma yapıp arkada gerçekten ciddi bir şekilde pozisyonumuzu iyi alıp, iyi durduğumuzun sinyalini vermemiz gerekiyor. Yarın hocam şans verirse ilk maçta da olduğu gibi sahada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım!" diye konuştu.