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Ferencvaros 2 - 0 Trabzonspor | GOL

Ferencvaros 2 - 0 Trabzonspor | GOL

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu mücadelesinde Ferencvaros, Marius Corbu'nun attığı golle Trabzonspor karşısında 2-0 öne geçti.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Spor

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