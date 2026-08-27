CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Spor Videoları
Ferencvaros 2 - 0 Trabzonspor | GOL
Ferencvaros 2 - 0 Trabzonspor | GOL
Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2026 22:50
Facebook
X
NSosyal
Linki Kopyala
Yazı Boyutu
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
UEFA Avrupa Ligi play-off turu mücadelesinde Ferencvaros, Marius Corbu'nun attığı golle Trabzonspor karşısında 2-0 öne geçti.
SONRAKİ HABER
Ferencvaros 1 - 0 Trabzonspor | GOL
Serkan Cortaoğlu
Takvim.com.tr
Spor
Bunlar da Var
00:03
Manifest'in kurucusu Tolga Akış böyle gözaltına alındı: İşte ilk görüntüler
27.08.2026
Perşembe
00:49
Sivas'ta motosiklet kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarptı: 1 ölü
27.08.2026
Perşembe
01:16
Konya'da husumetlilerin kavgasında 1 kişi bıçaklandı: O anlar kamerada
27.08.2026
Perşembe
00:45
Başkan Erdoğan'a hakaret eden Timoty Ash'e soruşturma
27.08.2026
Perşembe
CANLI YAYIN