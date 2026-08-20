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Trabzonspor 0-1 Ferencvaros | GOL

Trabzonspor 0-1 Ferencvaros | GOL

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UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu mücadelesinde Ferencvaros, Zachariassen'in attığı golle Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçti.

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Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Spor

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