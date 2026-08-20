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Trabzonspor 0-1 Ferencvaros | GOL
Trabzonspor 0-1 Ferencvaros | GOL
Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2026 20:22
Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2026 20:24
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UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu mücadelesinde Ferencvaros, Zachariassen'in attığı golle Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçti.
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