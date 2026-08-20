Trabzonspor'dan sürpriz transfer! Darwin Nunez sonrası ibre Botheim'de
Santrfor transferi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Darwin Nunez'de istediği sonucu alamayınca Malmö FF forması giyen Erik Botheim için resmi teklif yaptı. Expressen’in haberine göre bordo-mavililerin yanı sıra PAOK da 26 yaşındaki Norveçli golcü için Malmö FF’nin kapısını çaldı.
Santrfor transferi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine İsveç'ten yeni bir isim geldi. Expressen'in haberine göre bordo-mavililer, Malmö FF forması giyen Norveçli golcü Erik Botheim için resmi teklif yaptı.
ERIK BOTHEIM İÇİN TEKLİF YAPILDI
Trabzonspor, hücum hattını güçlendirmek için 26 yaşındaki Erik Botheim'i transfer listesine aldı. Bordo-mavililer, Norveçli santrforu kadrosuna katmak için Malmö FF'ye teklifini iletti. Teklifin mali detaylarına ilişkin ise herhangi bir rakam paylaşılmadı.
PAOK DA DEVREDE
Erik Botheim transferinde Trabzonspor'un karşısında PAOK bulunuyor. Expressen, Yunanistan temsilcisinin de oyuncu için Malmö FF'ye resmi teklif sunduğunu yazdı. İki kulüp de transfer döneminin sona ermesinden önce görüşmeleri sonuçlandırmaya çalışıyor.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Trabzonspor ile Malmö FF arasında henüz anlaşma sağlanmış değil. Tarafların transfer şartları üzerindeki görüşmeleri sürerken bordo-mavililerin önümüzdeki süreçte teklifini geliştirip geliştirmeyeceği merak ediliyor. Malmö FF'nin hücum hattında Botheim'in yanı sıra Daniel Gudjohnsen ve Diego Garcia da bulunuyor.
17 MAÇTA 10 GOL
Erik Botheim bu sezon Malmö FF formasıyla İsveç Allsvenskan'da dikkat çeken bir performans sergiledi. Norveçli santrfor 17 karşılaşmada 10 gol ve 3 asist üreterek toplam 13 gole doğrudan katkı sağladı. Bu performansın ardından Botheim farklı kulüplerin transfer listesine girdi.
TRABZONSPOR'UN SANTRFOR LİSTESİNDE
Trabzonspor hücum hattına takviye yapmak için farklı alternatifler üzerinde çalışmalarını sürdürürken Erik Botheim dosyası da seçeneklerden biri haline geldi. Expressen'in 20 Ağustos tarihli haberine göre bordo-mavililer teklifini Malmö FF'ye iletti ancak transferde henüz kulüpler arasında anlaşma bulunmuyor.