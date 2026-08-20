Trabzonspor'dan sürpriz transfer! Darwin Nunez sonrası ibre Botheim'de

Santrfor transferi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine İsveç'ten yeni bir isim geldi. Expressen'in haberine göre bordo-mavililer, Malmö FF forması giyen Norveçli golcü Erik Botheim için resmi teklif yaptı. ERIK BOTHEIM İÇİN TEKLİF YAPILDI Trabzonspor, hücum hattını güçlendirmek için 26 yaşındaki Erik Botheim'i transfer listesine aldı. Bordo-mavililer, Norveçli santrforu kadrosuna katmak için Malmö FF'ye teklifini iletti. Teklifin mali detaylarına ilişkin ise herhangi bir rakam paylaşılmadı.

Erik Botheim Galatasaray'a karşı forma giydi PAOK DA DEVREDE Erik Botheim transferinde Trabzonspor'un karşısında PAOK bulunuyor. Expressen, Yunanistan temsilcisinin de oyuncu için Malmö FF'ye resmi teklif sunduğunu yazdı. İki kulüp de transfer döneminin sona ermesinden önce görüşmeleri sonuçlandırmaya çalışıyor. GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR Trabzonspor ile Malmö FF arasında henüz anlaşma sağlanmış değil. Tarafların transfer şartları üzerindeki görüşmeleri sürerken bordo-mavililerin önümüzdeki süreçte teklifini geliştirip geliştirmeyeceği merak ediliyor. Malmö FF'nin hücum hattında Botheim'in yanı sıra Daniel Gudjohnsen ve Diego Garcia da bulunuyor.