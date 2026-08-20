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Trabzonspor 0-1 Ferencvaros | MAÇ ÖZETİ İZLE

Trabzonspor 0-1 Ferencvaros | MAÇ ÖZETİ İZLE

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu. İşte Trabzonspor - Ferencvaros maç özeti...

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Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Spor

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