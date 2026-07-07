Aral Şimşir Trabzonspor'da! İşte Türkiye'ye geliş tarihi
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Aral Şimşir için geri sayıma geçti. Bordo-mavililer, Midtjylland’ın 13 milyon euro artı 2 milyon euro bonus talebini kabul etti. Milli futbolcu saat 19.30 sıralarında sözleşme imzalamak için Trabzon'da olacak.
Transferin hızlı takımı Trabzonspor, Aral Şimşir transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, Midtjylland forması giyen milli futbolcuyla 4 yıllık anlaşma sağladı.
TRABZONSPOR'DA ARAL ŞİMŞİR OPERASYONU
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bir transfer için daha geri sayıma geçti. Bordo-mavililer, Danimarka ekibi Midtjylland'da forma giyen Aral Şimşir'in transferinde tüm pürüzleri çözdü.
Bordo-mavili yönetim, oyuncu tarafıyla el sıkıştıktan sonra Midtjylland ile yapılan görüşmelerde de son aşamaya geldi. Yapılan teklif kabul edildi. Transferin kısa süre içinde KAP'a bildirilmesi bekleniyor.
REKOR BONSERVİSLE EN ÜST BASAMAĞA YERLEŞECEK
Trabzonspor, Aral Şimşir transferinde Midtjylland'ın 13 milyon euro artı bonuslar şeklindeki talebini kabul etti. Bu rakam, bordo-mavili kulüp tarihinin en yüksek bonservisli transferi olarak kayıtlara geçecek.
Transfermarkt verilerine göre Aral Şimşir'in güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor. Oyuncunun Midtjylland ile sözleşmesi 31 Aralık 2029'a kadar devam ediyordu. Midtjylland da Ocak 2025'te yaptığı resmi açıklamada Aral Şimşir'in sözleşmesini 2029 sonuna kadar uzattığını duyurmuştu.
TÜRKİYE'YE GELİYOR
Trabzonspor, Aral Şimşir konusunda tüm detayları çözüme kavuşturdu. 24 yaşındaki futbolcu 19.30'da Trabzon'a gelecek.
Baaşrılı futbolcu, şehre ayak bastıktan sonra sağlık kontrolünden geçip sözleşme imzalayacak. Ardından bordo mavili kulübün yeni sezon hazırlıklarına katılacak.
SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ
Aral Şimşir, 2025-2026 sezonunda Midtjylland formasıyla dikkat çeken bir performans ortaya koydu. 54 maçta süre bulan milli futbolcu, 12 gol ve 21 asistlik katkı sağladı.
Milli futbolcunun 2025-2026 sezonunda Danimarka Süper Ligi'nde 31 maçta 9 gol ve 15 asist, Avrupa Ligi'nde ise 16 maçta 3 gol ve 3 asist ürettiğini gösteriyor. Ayrıca Danimarka Kupası'nda 2 gol pası verdi. Bu tablo, oyuncunun hem ligde hem Avrupa sahnesinde hücum üretkenliğiyle öne çıktığını ortaya koyuyor.
ARAL ŞİMŞİR KİMDİR?
Doğuhan Aral Şimşir, 19 Haziran 2002'de Danimarka'nın Køge kentinde dünyaya geldi. 24 yaşındaki futbolcu, Midtjylland forması giyiyor. Ana mevkisi sol kanat olan Şimşir, on numara ve sağ kanat bölgelerinde de görev yapabiliyor.
1.75 boyundaki sağ ayaklı futbolcu, Türkiye Milli Takımı oyuncusu olarak Transfermarkt profilinde yer alıyor. Transfermarkt verilerine göre Aral Şimşir'in A Milli Takım kariyerinde 1 maç bulunuyor. Daha önce alt yaş kategorilerinde Danimarka ve Türkiye formaları da giyen Şimşir, Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarında Doğuhan Aral Şimşir adıyla yer alıyor.
Futbola HB Køge altyapısında başlayan Aral Şimşir, 2017'de Midtjylland altyapısına geçti. Profesyonel kariyerinde Midtjylland'ın yanı sıra Norveç ekipleri Jerv ve Lilleström'de kiralık olarak forma giydi. Midtjylland'a dönüşünün ardından takımın hücum hattında önemli bir rol üstlenen milli futbolcu, 2025-2026 sezonundaki skor katkısıyla transfer piyasasında dikkatleri üzerine çekti.
TRABZONSPOR'UN YENİ KANAT HAMLESİ
Trabzonspor, Aral Şimşir transferiyle kanat hattına doğrudan skor katkısı verebilecek bir oyuncu ekledi. Bordo-mavililer, 24 yaşındaki futbolcunun çok yönlü hücum profili, pas kalitesi ve asist üretimiyle yeni sezon planlamasında önemli rol oynamasını bekliyor.
Kulüp rekoru olacak bonservis bedeli, Trabzonspor'un bu transferdeki kararlılığını gösteriyor. Bordo-mavililer, Aral Şimşir'i kısa süre içinde Türkiye'ye getirerek transferi resmiyete dökecek.