Aral Şimşir Trabzonspor'da! İşte Türkiye'ye geliş tarihi

Bordo-mavili yönetim, oyuncu tarafıyla el sıkıştıktan sonra Midtjylland ile yapılan görüşmelerde de son aşamaya geldi. Yapılan teklif kabul edildi. Transferin kısa süre içinde KAP'a bildirilmesi bekleniyor.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bir transfer için daha geri sayıma geçti. Bordo-mavililer, Danimarka ekibi Midtjylland'da forma giyen Aral Şimşir'in transferinde tüm pürüzleri çözdü.

Aral Şimşir performansıyla dikkat çekmeyi başardı

REKOR BONSERVİSLE EN ÜST BASAMAĞA YERLEŞECEK

Trabzonspor, Aral Şimşir transferinde Midtjylland'ın 13 milyon euro artı bonuslar şeklindeki talebini kabul etti. Bu rakam, bordo-mavili kulüp tarihinin en yüksek bonservisli transferi olarak kayıtlara geçecek.

Transfermarkt verilerine göre Aral Şimşir'in güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor. Oyuncunun Midtjylland ile sözleşmesi 31 Aralık 2029'a kadar devam ediyordu. Midtjylland da Ocak 2025'te yaptığı resmi açıklamada Aral Şimşir'in sözleşmesini 2029 sonuna kadar uzattığını duyurmuştu.