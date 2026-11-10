Spor yazarlarından dört büyüğe çarpıcı yorumlar: Salah için Hagi benzetmesi
Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın ardından millî araya girilirken şampiyonluk yarışındaki dört büyük takımın son durumu masaya yatırıldı. Spor yazarları Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk, Ömer Üründül ve İskender Günen; Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ı değerlendirdi. Muhammed Salah için yapılan Hagi benzetmesi, Beşiktaş'ın deplasman sorunu, Galatasaray'ın sakatlıkları ve Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki ilk maçı değerlendirmelerin öne çıkan başlıkları oldu.
Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk mücadelesindeki dört büyük takımın performansı masaya yatırıldı. Millî araya giren ligde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un son durumunu değerlendiren spor yazarları, dikkat çeken tespitlerde bulundu.
Murat Özbostan'ın sorularını yanıtlayan Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk, Ömer Üründül ve İskender Günen; teknik direktörlerin performanslarını, oyuncuların takımlarına katkılarını ve şampiyonluk yarışındaki kritik noktaları değerlendirdi.
SALAH, HAGI'Yİ HATIRLATIYOR
MURAT ÖZBOSTAN: Trabzonspor 2. sıraya yerleşti. Fırtına, yeni hocasıyla bunu nasıl başardı?
LEVENT TÜZEMEN: Trabzonspor'a Salah hayat veriyor. Mısırlı yıldızın görüntüsünü ve katkısını Galatasaray'a 1996 yılında gelen Hagi'ye benzetiyorum. Salah, sürekli arkadaşlarına pozitif enerji veriyor, mücadeleden kaçmıyor, zekâsı ve kalitesiyle arkadaşlarını yönlendiriyor.
Alman hocanın oyunu Salah üzerine kurmasını akıllı bir hamle olarak görüyorum. Ayrıca Thomas Reis egolu davranmıyor, istikrarlı kadroyu koruyor.
BÜLENT TİMURLENK: Takıma Salah gibi bir süperstarı transfer ettiğinizde onun alçak gönüllü karakterine ve takım oyununu ön plana çıkaran futboluna layık olmaya çalışan dokuz futbolcu görürsünüz sahada.
Onana'yı ayrı tutuyorum çünkü çok kariyerli ve başarılı bir kaleci zaten. Ayrıca doğru idman, doğru dinlenme, doğru ilk 11 ve doğru taktik... Bunlar da Reis'in eseri.
Sağlam adımlar attıklarının en büyük kanıtı, aralarında Galatasaray'ın da olduğu altı sınavı birden kazanmaları.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Öncelikle Reis dönemindeki Trabzonspor için olumsuz söylenecek bir şey yok. Tabii burada Trabzonspor'un en büyük sorunu sakatlıklar.
Batagov'da maalesef süre çok uzun. Dju'nun da bir adale sakatlığı oldu. Bu ortamda Salah'ı pamuklara sarmaları gerek.
Orta sahada biraz sıkıntılar görüyorum. Trabzonspor'un Göztepe ve Fenerbahçe deplasmanları çok önemli. Çünkü Galatasaray ile yakın devam etmeleri lazım.
İSKENDER GÜNEN: Trabzonspor'un 9. sıradan Galatasaray'ın hemen dibine gelmesi, ligin bu bölümündeki en büyük hikâyelerinden biri.
Bordo-mavililer bunu Thomas Reis'in disiplini ve sahadaki pragmatik aklıyla başardı. Alman hoca öncelikle gol yememe kültürünü yerleştirdi. Sahada boyu kısalan, yardımlaşan ve rakibe boş alan bırakmayan bir blok yapısına kavuştular.
Hücumda bireysel becerilere bağımlı olmaktan çıkıp takım boyunu koruyarak kazandıkları toplarla hızlı hücum eden, set oyununda ise sabırla oynayan bir kimliğe büründüler. Önde Salah gibi her yönüyle mükemmel bir lider oyuncuya sahipler.
Trabzonspor, kriz ortamından en az hasarla çıkıp istikrarı yakalayarak üç büyük takımın yaşadığı puan kayıplarını ustalıkla değerlendirdi ve adını şampiyonluk adaylığının merkezine yerleştirdi.
Şampiyonluk çok önemli ama Trabzonspor, Konferans Ligi'ni de düşünmek zorunda. Çünkü diğer takımları göz önüne getirdiğimizde bir ilki yaşayabilir.
DEPLASMAN KRİZİ BİTMEZSE ŞAMPİYON OLAMAZ
MURAT ÖZBOSTAN: Beşiktaş içerideki maçlarını kazanıyor ama deplasmanda kötü. Bu tabloda şampiyonluktan bahsetmesi hayal mi olur?
LEVENT TÜZEMEN: Beşiktaş'ın iç saha ve dış saha performansı siyahla beyaz gibi. İçeride taraftarın da gücüyle bembeyaz oynuyorlar, dışarıya çıkınca bu anlayış değişiyor.
Ayrıca Italiano'nun oyuncuları rekabete sokmasını alkışlıyorum ama bazen gereksiz yere yaptığı değişikliklerin olumsuz yansıdığını görüyorum.
Rekabete karşı değilim ancak işleyen bir takıma gereksiz müdahaleye karşıyım. Beşiktaş şampiyonluk yarışına devam edecektir. Çünkü Italiano'nun elinde güçlü bir kadro var.
BÜLENT TİMURLENK: Hesap basit. Liderle aradaki puan farkı altı. Galatasaray'ın kaybedeceği puanların hesabından önce Beşiktaş'ın deplasmanlarda kazanması ve derbide evinde Okan Buruk'un takımını mağlup etmesi gerekiyor.
İtalyan hocanın elindeki kadronun dar olduğu bir gerçek ancak ekim ayını biraz kafası dağınık geçirdiğini de söylemek lazım. Oyuna müdahalelerde ve değişikliklerde çok haklı eleştiriler aldı.
Her şeyin bir ilki var. Anadolu'da hiç deplasman kazanamadıysanız millî ara sonrası Konya'da bunu başaracaksınız.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Italiano, sahaya sürdüğü ilk 11'ler, bazen yaptığı fazla rotasyonlar ve hamleleriyle soru işareti yaratıyor.
Ligdeki iddiasını devam ettirmek için Konya deplasmanını hasarsız geçip Galatasaray derbisini kazanmalı. Aksi takdirde Italiano eleştirilerin odak noktası olur.
İSKENDER GÜNEN: Beşiktaş'ın iç sahadaki coşkusu ve taraftarla kurduğu bağ, şampiyonluk iddiasını canlı tutuyor ancak deplasmanlardaki bu kronik istikrarsızlık devam ederse şampiyonluk hayal olur.
Deplasmanda skoru bulduklarında oyunu rölantiye alma veya tempoyu kontrol etme becerisinde zaaflar yaşıyorlar. Mental olarak çabuk kırılganlık gösterebiliyorlar.
Şampiyonluk yarışında ipi göğüslemek istiyorsanız iç sahadaki kazanma alışkanlığını deplasmanlara da taşımak zorundasınız.
BARIŞ ALPER'İN YÜKÜ İKİ KATINA ÇIKACAK
MURAT ÖZBOSTAN: Galatasaray hem Osimhen'i hem de Leao'yu kaybetti. Bu durum takımı nasıl etkiler?
LEVENT TÜZEMEN: Osimhen, Galatasaray'ın olmazsa olmazıdır. Leao'nun eksikliğini Okan hoca, takım içinden birçok oyuncuyla giderebilir.
Aldığım bilgiye göre iki oyuncu da Aston Villa maçında sahada olacak. Samsunspor maçında Osimhen'in kulübede olacağı bilgisine ulaştım.
Osimhen'li Galatasaray hücumda çok daha güçlü oluyor. Nijeryalı yıldız sayesinde etrafındaki arkadaşları daha konforlu bir alanda oynuyor.
BÜLENT TİMURLENK: Aston Villa ve Beşiktaş derbisine iki oyuncunun da yetişmesi zor.
Galatasaray, Osimhen ile Stuttgart maçını oynarken Nijeryalının katkısı minimumdu. Amed gibi zorlu bir rakibi ise onsuz yendiler.
Burada önemli olan sağlam savunma yapabilmek. Deniz Gül, Galatasaray'ın üçüncü santrforu olmalı. Galatasaray, Osimhen'in arkasına tecrübeli bir yabancı almalı.
Geride kalan ayda Barcelona dışında bütün maçlarını kazanırken oynadıkları futbolun seviyesi, önümüzdeki maçlar için en büyük referans.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Osimhen'in çok önemli bir santrfor olduğunu kabul ediyorum ama büyük takımlar bir futbolcuya bağımlı olmaz. Tabii ki eksikliği hissedilir.
Leao'nun da en az bir buçuk aya ihtiyacı var. Ondan sonra fiziksel açıdan toparlanması ligin ilk yarısının sonunu bulur.
Bu iki oyuncunun eksikliğini en aza indirecek formül de Okan Buruk'un elinde.
İSKENDER GÜNEN: En önemli kayıp Osimhen. Leao, Amed maçına kadar beklenen katkıyı verememişti. Ancak bire bir yaratıcılık ve patlayıcılıkla tıkanan maçları çözebilen bir yetenek.
Artık Okan Buruk'un daha fazla pas bağlantısına dayalı ve ayağa oynayan bir sisteme yönelmesi gerek.
Barış Alper gibi isimlerin yükü iki katına çıkarken hücumda çeşitliliğin azalması, özellikle Avrupa'da ve deplasmanlarda rotasyon sıkıntısı yaratabilir.
EMRE HOCA KULÜBÜN DNA'SINI ÇÖZMÜŞ
MURAT ÖZBOSTAN: Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla mükemmel bir başlangıç yaptı. Yeni hocayla neler değişti?
LEVENT TÜZEMEN: Emre Belözoğlu'nu Fenerbahçe'ye getiren en büyük güç, futbolculuk kariyerinin üst düzeyde olması ve birçok yabancı dili konuşması.
Antrenörlük kariyerinde güçlü bir performansı yok. Dünya futbolunda görev yapan hocaların çoğu birçok dili konuşabiliyor.
Emre hoca da bu yönüyle özellikle yabancı oyuncularla bire bir iletişim kurabilecek güçlü bir yapıya sahip.
BÜLENT TİMURLENK: İsmail Kartal'da yokluğu sorgulananlar şunlardı: Elle tutulur bir başarısının olmaması, Avrupa futbolunda tanınmaması, dolayısıyla yabancı futbolcularla ilişkilerindeki zayıflık, iletişim becerisinin düşük olması ve teknik kadronun yetersizliği.
Bunların hepsi Emre Belözoğlu'nda var. Inter ve Newcastle'da forma giymiş Emre, iki-üç dil konuşan Emre, basın toplantılarında akıcı Türkçesiyle kendini dinlettiren Emre...
Evet, teknik adamlıkta başarısı yok ama oyunu ve ülke futbolunu iyi bilen bir Emre var.
Liverpool zaferinin de elbette etkisi var ama yeni hocayla birlikte Fenerbahçeli futbolcuların üzerinden kalkan baskı, Belözoğlu'nun doğru rakip analizi ve yerinde oyuncu değişiklikleri ilk maçta görkemli skoru getirdi.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Her takımın başına yeni bir teknik direktör geldiği zaman futbolcular mutlaka daha fazla motive olur. Çorum maçında da bunları gözlemledim.
Fenerbahçeli oyuncularda kazanma arzusu net biçimde vardı ama tabii oyunun geneline baktığınız zaman gidişat bu skora tam uygun değildi.
Belözoğlu'nun en çok dikkat etmesi gereken nokta, saha içindeki sorunları teşhis edip bunları giderecek önlemleri almaktır.
İSKENDER GÜNEN: Emre Belözoğlu'nun göreve dönüşüyle birlikte en temel değişim oyun kimliği, mental reaksiyon ve aidiyet ekseninde yaşandı.
Daha önceki dönemlerde zaman zaman katı olabilen planlar yerine rakibe göre şekillenebilen, karşı ataklarda çok daha hızlı ve dikine oynayan bir Fenerbahçe, Çorum'da ortaya çıktı.
Görünen o ki yeni teknik adam, oyuncu grubunun üzerindeki o kazanamama psikolojisini çok kısa sürede dağıttı.
Belözoğlu, kulübün DNA'sını ve taraftarın ne istediğini çok iyi bildiği için sahadaki futbolcuların mücadele gücünü ve reaksiyon hızını doğrudan yukarı çekti.