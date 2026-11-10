Murat Özbostan'ın sorularını yanıtlayan Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk, Ömer Üründül ve İskender Günen; teknik direktörlerin performanslarını, oyuncuların takımlarına katkılarını ve şampiyonluk yarışındaki kritik noktaları değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig 'de 11. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk mücadelesindeki dört büyük takımın performansı masaya yatırıldı. Millî araya giren ligde Galatasaray , Fenerbahçe , Beşiktaş ve Trabzonspor 'un son durumunu değerlendiren spor yazarları, dikkat çeken tespitlerde bulundu.

Muhammed Salah performansıyla Trabzonspor'u sırtlamaya devam ediyor. (Fotoğraf: AA)

SALAH, HAGI'Yİ HATIRLATIYOR

MURAT ÖZBOSTAN: Trabzonspor 2. sıraya yerleşti. Fırtına, yeni hocasıyla bunu nasıl başardı?

LEVENT TÜZEMEN: Trabzonspor'a Salah hayat veriyor. Mısırlı yıldızın görüntüsünü ve katkısını Galatasaray'a 1996 yılında gelen Hagi'ye benzetiyorum. Salah, sürekli arkadaşlarına pozitif enerji veriyor, mücadeleden kaçmıyor, zekâsı ve kalitesiyle arkadaşlarını yönlendiriyor.

Alman hocanın oyunu Salah üzerine kurmasını akıllı bir hamle olarak görüyorum. Ayrıca Thomas Reis egolu davranmıyor, istikrarlı kadroyu koruyor.

BÜLENT TİMURLENK: Takıma Salah gibi bir süperstarı transfer ettiğinizde onun alçak gönüllü karakterine ve takım oyununu ön plana çıkaran futboluna layık olmaya çalışan dokuz futbolcu görürsünüz sahada.

Onana'yı ayrı tutuyorum çünkü çok kariyerli ve başarılı bir kaleci zaten. Ayrıca doğru idman, doğru dinlenme, doğru ilk 11 ve doğru taktik... Bunlar da Reis'in eseri.

Sağlam adımlar attıklarının en büyük kanıtı, aralarında Galatasaray'ın da olduğu altı sınavı birden kazanmaları.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Öncelikle Reis dönemindeki Trabzonspor için olumsuz söylenecek bir şey yok. Tabii burada Trabzonspor'un en büyük sorunu sakatlıklar.

Batagov'da maalesef süre çok uzun. Dju'nun da bir adale sakatlığı oldu. Bu ortamda Salah'ı pamuklara sarmaları gerek.

Orta sahada biraz sıkıntılar görüyorum. Trabzonspor'un Göztepe ve Fenerbahçe deplasmanları çok önemli. Çünkü Galatasaray ile yakın devam etmeleri lazım.

İSKENDER GÜNEN: Trabzonspor'un 9. sıradan Galatasaray'ın hemen dibine gelmesi, ligin bu bölümündeki en büyük hikâyelerinden biri.

Bordo-mavililer bunu Thomas Reis'in disiplini ve sahadaki pragmatik aklıyla başardı. Alman hoca öncelikle gol yememe kültürünü yerleştirdi. Sahada boyu kısalan, yardımlaşan ve rakibe boş alan bırakmayan bir blok yapısına kavuştular.

Hücumda bireysel becerilere bağımlı olmaktan çıkıp takım boyunu koruyarak kazandıkları toplarla hızlı hücum eden, set oyununda ise sabırla oynayan bir kimliğe büründüler. Önde Salah gibi her yönüyle mükemmel bir lider oyuncuya sahipler.

Trabzonspor, kriz ortamından en az hasarla çıkıp istikrarı yakalayarak üç büyük takımın yaşadığı puan kayıplarını ustalıkla değerlendirdi ve adını şampiyonluk adaylığının merkezine yerleştirdi.

Şampiyonluk çok önemli ama Trabzonspor, Konferans Ligi'ni de düşünmek zorunda. Çünkü diğer takımları göz önüne getirdiğimizde bir ilki yaşayabilir.