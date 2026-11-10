Dört büyük kulüpten 10 Kasım mesajları: Atatürk'e sonsuz özlem vurgusu
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında spor camiası tarafından anıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, sosyal medya hesaplarından 10 Kasım mesajları yayımladı. Paylaşımlarda Atatürk'e duyulan sevgi, saygı ve özlem vurgulandı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yummasının üzerinden 88 yıl geçti. Türkiye genelinde düzenlenen anma etkinliklerinin yanı sıra spor dünyası da yayımladığı mesajlarla Cumhuriyetimizin kurucusunu andı.
Türkiye Futbol Federasyonu ile Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, resmî sosyal medya hesaplarından Atatürk'ün hatırasına ilişkin paylaşımlarda bulundu.
Mesajlarda Cumhuriyet'in korunması, Atatürk'ün fikirlerinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması ortak vurgu olarak öne çıktı.
TFF'DEN 10 KASIM MESAJI
Türkiye Futbol Federasyonu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla kapsamlı bir anma mesajı yayımladı.
Federasyon, Atatürk'ü saygı, özlem ve rahmetle andığını belirterek 10 Kasım'ın Cumhuriyet'e bağlılığın yeniden ifade edildiği anlamlı bir gün olduğunu vurguladı.
TFF'nin paylaşımında, Atatürk'ün Türkiye'ye bıraktığı Cumhuriyet'in korunması ve gösterdiği çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda ilerlenmesi gerektiği belirtildi.
Federasyon, Atatürk'ün silah arkadaşları ile şehit ve gazilerin hatıralarını da saygıyla andı.
FENERBAHÇE: SONSUZ ÖZLEMLE ATAM
Fenerbahçe, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 10 Kasım dolayısıyla yayımladığı mesajla andı.
Sarı-lacivertli kulüp, #AçtığınYolda etiketiyle yaptığı paylaşımda Atatürk'e duyduğu özlemi dile getirdi.
Fenerbahçe, mesajında bir 10 Kasım'da daha Atatürk'ü sonsuz özlemle andığını belirtti.
Kulübün kısa ve anlamlı paylaşımında Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerleme vurgusu öne çıktı.
GALATASARAY'DAN ATATÜRK VURGUSU
Galatasaray da 10 Kasım dolayısıyla resmî sosyal medya hesabından bir anma mesajı paylaştı.
Sarı-kırmızılı kulüp, Atatürk'ün fikirleri ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde gösterdiği kararlılıkla dünya çapında saygı kazanan bir lider olduğunu vurguladı.
Galatasaray, paylaşımında Atatürk'ün düşüncelerinin ve Türkiye'ye armağan ettiği Cumhuriyet'in sonsuza kadar yaşayacağını ifade etti.
Kulüp, Cumhuriyetimizin kurucusunu ebediyete intikalinin 88. yılında sevgi, saygı, minnet ve özlemle andığını belirtti.
BEŞİKTAŞ: İLELEBET İZİNDEYİZ
Beşiktaş'ın 10 Kasım mesajında Cumhuriyet'e sahip çıkma kararlılığı öne çıktı.
Siyah-beyazlı kulüp, paylaşımında Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in daima bekçisi olacaklarını vurguladı.
Beşiktaş, #İlelebetİzindeyiz etiketiyle yayımladığı anma mesajında 1881-193∞ ifadesine de yer verdi.
Siyah-beyazlılar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle andı.
TRABZONSPOR'DAN SAYGI VE ÖZLEM MESAJI
Trabzonspor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümünde bir anma mesajı yayımladı.
Bordo-mavili kulüp, Cumhuriyetimizin kurucusunu saygı, sevgi ve özlemle andığını belirtti.
Trabzonspor'un sosyal medya paylaşımında Atatürk'ün hatırasına duyulan bağlılık ve saygı ifade edildi.