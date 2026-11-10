Federasyon, Atatürk'ün silah arkadaşları ile şehit ve gazilerin hatıralarını da saygıyla andı.

Federasyon, Atatürk'ü saygı, özlem ve rahmetle andığını belirterek 10 Kasım'ın Cumhuriyet'e bağlılığın yeniden ifade edildiği anlamlı bir gün olduğunu vurguladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla kapsamlı bir anma mesajı yayımladı.

Mesajlarda Cumhuriyet'in korunması, Atatürk'ün fikirlerinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması ortak vurgu olarak öne çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Fenerbahçe , Galatasaray , Beşiktaş ve Trabzonspor , resmî sosyal medya hesaplarından Atatürk'ün hatırasına ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Fenerbahçe, mesajında bir 10 Kasım'da daha Atatürk'ü sonsuz özlemle andığını belirtti.





GALATASARAY'DAN ATATÜRK VURGUSU

Galatasaray da 10 Kasım dolayısıyla resmî sosyal medya hesabından bir anma mesajı paylaştı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Atatürk'ün fikirleri ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde gösterdiği kararlılıkla dünya çapında saygı kazanan bir lider olduğunu vurguladı.

Galatasaray, paylaşımında Atatürk'ün düşüncelerinin ve Türkiye'ye armağan ettiği Cumhuriyet'in sonsuza kadar yaşayacağını ifade etti.

Kulüp, Cumhuriyetimizin kurucusunu ebediyete intikalinin 88. yılında sevgi, saygı, minnet ve özlemle andığını belirtti.