Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu 'nun Çorum FK karşılaşması öncesinde yerli futbolcuların önemine dikkat çektiği iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin 5-0 kazandığı maçta İrfan Can Kahveci 2, Oğuz Aydın ise 1 gol atarken yerli oyuncular toplam 3 asist yaptı. Beş golün tamamında yerli futbolcuların doğrudan katkısı bulunması, Belözoğlu'nun ilk maçındaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri oldu.

Deneyimli teknik adamın bu mesajının ardından İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Levent Mercan ve Kerem Aktürkoğlu skor katkılarıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Karşılaşma öncesinde futbolcularıyla bir toplantı yaptığı iddia edilen Belözoğlu'nun özellikle Türk oyuncuların şampiyonluk yarışındaki önemini vurguladığı belirtildi.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN YERLİ FUTBOLCULARA MESAJ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun Çorum FK mücadelesinden önce takım içinde yaptığı konuşmada yerli futbolculara özel bir vurgu yaptığı iddia edildi.

Belözoğlu'nun, "Yerli oyuncuların katkısı olmadan başaramayız, şampiyonluk yürüyüşünü yapamayız." sözleriyle takım içindeki beklentisini dile getirdiği belirtildi.

Sarı-lacivertli teknik adamın bu düşüncesini yabancı yıldızlarla da paylaştığı ve takımın başarısı için yerli futbolcuların daha fazla sorumluluk almasını istediği öne sürüldü.

Çorum FK karşılaşmasında ortaya çıkan skor katkısı, bu yaklaşımın sahaya yansıyan en önemli ayrıntılarından biri oldu.

5 GOLÜN TAMAMINDA YERLİ İMZASI

Fenerbahçe'nin Çorum FK'yi 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada yerli futbolcuların hücumdaki etkisi dikkat çekti.

İrfan Can Kahveci 2, Oğuz Aydın ise 1 gol atarak sarı-lacivertli takımın 5 golünün 3'ünü kaydetti.

Oğuz Aydın, Levent Mercan ve Kerem Aktürkoğlu da birer asistle galibiyete katkı sağladı.

Böylece Fenerbahçe'nin Çorum FK karşısında bulduğu 5 golün tamamında en az bir yerli futbolcu gol veya asist katkısı verdi.