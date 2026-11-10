Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan yerlilere sihirli dokunuş! Fark bu sözlerden sonra geldi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, “Yerli oyuncuların katkısı olmadan şampiyonluk yürüyüşünü yapamayız” dedi. Sonrasında yerli oyuncular Çorum FK maçındaki futbollarıyla göz doldurdu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun Çorum FK karşılaşması öncesinde yerli futbolcuların önemine dikkat çektiği iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin 5-0 kazandığı maçta İrfan Can Kahveci 2, Oğuz Aydın ise 1 gol atarken yerli oyuncular toplam 3 asist yaptı. Beş golün tamamında yerli futbolcuların doğrudan katkısı bulunması, Belözoğlu'nun ilk maçındaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri oldu.
Fenerbahçe'de ikinci teknik direktörlük dönemine başlayan Emre Belözoğlu, ilk resmî karşılaşmasında Çorum FK karşısında 5-0'lık galibiyet elde etti. Sarı-lacivertlilerin deplasmanda aldığı farklı sonuçta yerli futbolcuların performansı ön plana çıktı.
Karşılaşma öncesinde futbolcularıyla bir toplantı yaptığı iddia edilen Belözoğlu'nun özellikle Türk oyuncuların şampiyonluk yarışındaki önemini vurguladığı belirtildi.
Deneyimli teknik adamın bu mesajının ardından İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Levent Mercan ve Kerem Aktürkoğlu skor katkılarıyla galibiyette önemli rol oynadı.
EMRE BELÖZOĞLU'NDAN YERLİ FUTBOLCULARA MESAJ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun Çorum FK mücadelesinden önce takım içinde yaptığı konuşmada yerli futbolculara özel bir vurgu yaptığı iddia edildi.
Belözoğlu'nun, "Yerli oyuncuların katkısı olmadan başaramayız, şampiyonluk yürüyüşünü yapamayız." sözleriyle takım içindeki beklentisini dile getirdiği belirtildi.
Sarı-lacivertli teknik adamın bu düşüncesini yabancı yıldızlarla da paylaştığı ve takımın başarısı için yerli futbolcuların daha fazla sorumluluk almasını istediği öne sürüldü.
Çorum FK karşılaşmasında ortaya çıkan skor katkısı, bu yaklaşımın sahaya yansıyan en önemli ayrıntılarından biri oldu.
5 GOLÜN TAMAMINDA YERLİ İMZASI
Fenerbahçe'nin Çorum FK'yi 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada yerli futbolcuların hücumdaki etkisi dikkat çekti.
İrfan Can Kahveci 2, Oğuz Aydın ise 1 gol atarak sarı-lacivertli takımın 5 golünün 3'ünü kaydetti.
Oğuz Aydın, Levent Mercan ve Kerem Aktürkoğlu da birer asistle galibiyete katkı sağladı.
Böylece Fenerbahçe'nin Çorum FK karşısında bulduğu 5 golün tamamında en az bir yerli futbolcu gol veya asist katkısı verdi.
İRFAN CAN KAHVECİ'DEN DUBLE
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'nin hücumdaki en etkili isimlerinden biri oldu.
Milli futbolcu, 21. dakikada Romelu Lukaku'nun pasını gole çevirerek takımının ikinci golünü kaydetti.
İrfan Can, 56. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Ceza sahası yayında rakibinden sıyrılan tecrübeli oyuncu, yaptığı sert vuruşla farkı 3'e yükseltti.
İki golle galibiyete önemli katkı sağlayan İrfan Can Kahveci, Emre Belözoğlu'nun ilk maçında öne çıkan oyuncular arasında yer aldı.
OĞUZ AYDIN'DAN 1 GOL, 1 ASİST
Fenerbahçe'nin bir diğer etkili yerli futbolcusu Oğuz Aydın oldu.
Maça ilk 11'de başlayan Oğuz, 12. dakikada Mason Greenwood'un attığı golün asistini yaptı.
Milli futbolcu, 74. dakikada ise bu kez gol sevinci yaşadı. Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan gönderdiği pası arka direkte tamamlayan Oğuz Aydın, skoru 5-0'a getirdi.
Böylece 1 gol ve 1 asistle oynayan Oğuz Aydın, karşılaşmayı 2 doğrudan skor katkısıyla tamamladı.
LEVENT MERCAN'DAN GREENWOOD'A ASİST
Emre Belözoğlu'nun ilk 11'de görev verdiği Levent Mercan da hücuma verdiği destekle dikkat çekti.
Sol bekte görev yapan futbolcu, 63. dakikada sol kanattan yaptığı ortayla Mason Greenwood'un ikinci golünü hazırladı.
Greenwood'un topu filelere göndermesiyle Levent Mercan karşılaşmadaki ilk asistini yaptı.
Milli futbolcu, böylece Fenerbahçe'nin hücum hattındaki yerli katkısına bir halka daha ekledi.
KEREM AKTÜRKOĞLU OYUNA GİRDİ, ASİSTİNİ YAPTI
Fenerbahçe'de karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Kerem Aktürkoğlu da skora katkı sağladı.
64. dakikada Mason Greenwood'un yerine sahaya giren milli futbolcu, 74. dakikada Oğuz Aydın'ın golünün asistini yaptı.
Kerem'in oyuna girdikten kısa süre sonra skor katkısı üretmesi, Emre Belözoğlu'nun oyuncu değişikliklerinden aldığı verimi de ortaya koydu.
İSMAİL YÜKSEK ORTA SAHADA ÖNE ÇIKTI
Fenerbahçe'nin Çorum FK galibiyetinde İsmail Yüksek'in orta sahadaki performansı da dikkat çekti.
90 dakika sahada kalan milli futbolcu, rakibin hücum organizasyonlarına yaptığı müdahaleler ve mücadele gücüyle takımına katkı sağladı.
Özellikle geçiş oyunlarında rakibin ataklarını karşılama görevini üstlenen İsmail, Fenerbahçe'nin orta sahadaki önemli isimlerinden biri oldu.
Sarı-lacivertlilerin ikinci golü öncesinde rakip takımın çıkışında topu kazanması da golün hazırlık sürecine katkı verdi.
MERT MÜLDÜR VE MERT HAKAN DA SÜRE ALDI
Fenerbahçe'nin yerli futbolcularından Mert Müldür ve Mert Hakan Yandaş da Çorum FK karşılaşmasında oyuna sonradan dahil oldu.
Mert Müldür, 64. dakikada Nelson Semedo'nun yerine sahaya girerken Mert Hakan Yandaş, 77. dakikada Matteo Guendouzi'nin yerini aldı.
İki oyuncu da karşılaşmanın kalan bölümünde görev yaparak teknik heyetin değerlendirebileceği alternatifler arasında yer aldı.
EMRE BELÖZOĞLU İLK MAÇINDA 5-0 KAZANDI
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çorum FK'yi deplasmanda 5-0 mağlup ederek millî araya galibiyetle girdi.
Sarı-lacivertlilerin gollerini Mason Greenwood (2), İrfan Can Kahveci (2) ve Oğuz Aydın kaydetti.
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki ikinci teknik direktörlük döneminin ilk resmî karşılaşmasından farklı galibiyetle ayrılırken yerli futbolcuların toplam 3 gol ve 3 asist üretmesi maçın en çarpıcı istatistiklerinden biri oldu.