9'unculuktan 2. sıraya! Trabzonspor'da Thomas Reis 34 yıllık rekora gözünü dikti
Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Süper Lig'de fırtına gibi esiyor. Alman çalıştırıcının göreve geldiği dönemde 7 puanla 9. sırada bulunan bordo-mavililer, üst üste 6 galibiyetin ardından 25 puanla 2. sıraya yükseldi. Bu süreçte 17 gol atıp yalnızca 3 gol yiyen Karadeniz ekibi, hem 34 yıllık bir başarıyı tekrarladı hem de lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.
Trendyol Süper Lig'de zirve yarışının en dikkat çeken takımlarından biri Trabzonspor oldu. Sezona istediği gibi başlayamayan bordo-mavililer, teknik direktör Thomas Reis'in göreve gelmesiyle birlikte büyük bir çıkış yakaladı.
Ligin 5. haftasını 7 puanla 9. sırada tamamlayan Trabzonspor, Alman teknik adam yönetiminde çıktığı 6 karşılaşmanın tamamını kazanarak 11. hafta sonunda 25 puanla 2. sıraya yerleşti.
Karadeniz temsilcisi, böylece 6 haftalık süreçte 18 puan toplarken lig sıralamasında 7 basamak yükseldi.
9. SIRADAN 2. SIRAYA YÜKSELDİ
Trabzonspor'un Thomas Reis yönetimindeki yükselişi, puan tablosuna da yansıdı.
Bordo-mavililer, Alman teknik adamın takımın başına geçtiği 6. haftada 10 puanla 7. sıraya çıktı.
Karadeniz ekibi, 7. haftayı 13 puanla 5., 8. haftayı 16 puanla 4. sırada tamamladı.
Trabzonspor, 9. haftada 19 puanla 3. sıraya yükselirken 11. hafta sonunda 25 puana ulaşarak 2. sıraya yerleşti.
Böylece Thomas Reis, göreve geldiğinde 9. sırada bulunan takımını yalnızca 6 haftada şampiyonluk yarışının içine taşıdı.
6 MAÇTA 6 GALİBİYET
Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde çıktığı ilk 6 Süper Lig karşılaşmasının tamamından galibiyetle ayrıldı.
Alman teknik adam, bordo-mavili takımın başındaki ilk lig maçında Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Karadeniz temsilcisi, ardından Samsunspor deplasmanından 3-0, Beşiktaş karşılaşmasından ise 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-3 mağlup eden Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında 2-0 kazanarak serisini 5 maça çıkardı.
Fırtına, son olarak Alanyaspor deplasmanından da 2-0'lık galibiyetle dönerek üst üste 6. zaferini elde etti.
34 YILLIK REKORA ORTAK OLDU
Thomas Reis, Alanyaspor galibiyetinin ardından Trabzonspor tarihindeki önemli bir başarıyı tekrarladı.
Alman çalıştırıcı, Aralık 1991 ile Şubat 1992 arasında bordo-mavililerin başında üst üste 6 lig galibiyeti alan Belçikalı teknik direktör Urbain Braems'in serisine ortak oldu.
Böylece Reis, Trabzonspor tarihinde Süper Lig'de üst üste 6 galibiyet elde eden ikinci yabancı teknik direktör olmayı başardı.
Alman teknik adam, bordo-mavili takımın başındaki ilk 3 lig deplasmanını da kazanarak kulüp tarihinde bir ilke imza attı.
22 YIL SONRA AYNI BAŞARI
Trabzonspor'un hücum performansı da galibiyet serisinin dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.
Bordo-mavililer, Thomas Reis yönetiminde oynadığı 6 Süper Lig maçının tamamını en az 2 gol atarak kazandı.
Karadeniz temsilcisi, bu sonuçlarla Mart-Mayıs 2004 döneminden bu yana en az 2 gol atarak yakaladığı en uzun galibiyet serisine ulaştı.
Trabzonspor, 6 maçlık dönemde rakip fileleri 17 kez havalandırırken kalesinde yalnızca 3 gol gördü.
6 MAÇIN 5'İNDE GOL YEMEDİ
Thomas Reis'in Trabzonspor'unda hücumdaki yükselişe savunma performansı da eşlik etti.
Bordo-mavililer, Galatasaray, Samsunspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Alanyaspor karşılaşmalarını gol yemeden tamamladı.
Trabzonspor, yalnızca Çaykur Rizespor'u 4-3 mağlup ettiği karşılaşmada kalesinde gol gördü.
Böylece Alman teknik adamın yönetimindeki 6 lig maçının 5'inde rakip takımlar gol sevinci yaşayamadı.
ALANYASPOR DEPLASMANINDA 21 ŞUT
Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.
İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan bordo-mavililer, karşılaşmada yüzde 62 topla oynama oranına ulaştı.
Rakip kaleye 21 şut gönderen Karadeniz ekibi, hücumdaki üretken performansıyla dikkat çekti.
Trabzonspor, bu galibiyetin ardından puanını 25'e çıkararak millî araya 2. sırada girdi.
THOMAS REIS: TAKIMA ŞAPKA ÇIKARIYORUM
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Alanyaspor karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Alman çalıştırıcı, takımının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu belirterek, "Üst üste altıncı galibiyet, deplasmandaki üçüncü galibiyet. Takıma şapka çıkarıyorum!" dedi.
Reis, karşılaşmanın ilk yarısında farkı artırabileceklerini ifade ederek, "İlk yarıda oyunu tamamen koparabilirdik. Birkaç geçiş anını çok da net bir şekilde oynayamadık." değerlendirmesinde bulundu.
İkinci yarıdaki kritik anlara da değinen deneyimli teknik adam, "İkinci yarıda bir iki kritik pozisyon yaşadık ama genel olarak gol yemeden bitirdik. Kesinlikle hak edilmiş bir galibiyet. Takımı bir kez daha tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
GALATASARAY İLE FARK 3 PUANA İNDİ
Thomas Reis'in göreve gelmesiyle birlikte yükselişe geçen Trabzonspor, 11. hafta sonunda zirveyle arasındaki farkı da azalttı.
Üst üste 6 galibiyet alan bordo-mavililer 25 puana ulaşırken lider Galatasaray 28 puanda kaldı.
Karadeniz temsilcisi, 9. sıradan başladığı yükselişin ardından 2. sıraya yerleşerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirdi.
Trabzonspor, yakaladığı galibiyet serisini millî aranın ardından da sürdürerek zirve takibini devam ettirmeyi hedefliyor.