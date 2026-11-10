Alman teknik adam, bordo-mavili takımın başındaki ilk 3 lig deplasmanını da kazanarak kulüp tarihinde bir ilke imza attı.

Böylece Reis, Trabzonspor tarihinde Süper Lig'de üst üste 6 galibiyet elde eden ikinci yabancı teknik direktör olmayı başardı.

Alman çalıştırıcı, Aralık 1991 ile Şubat 1992 arasında bordo-mavililerin başında üst üste 6 lig galibiyeti alan Belçikalı teknik direktör Urbain Braems'in serisine ortak oldu.

Karadeniz temsilcisi, bu sonuçlarla Mart-Mayıs 2004 döneminden bu yana en az 2 gol atarak yakaladığı en uzun galibiyet serisine ulaştı.

Trabzonspor'un hücum performansı da galibiyet serisinin dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

Thomas Reis'in Trabzonspor'unda hücumdaki yükselişe savunma performansı da eşlik etti.

Trabzonspor Süper Lig'de Rizespor, Gaziantep FK ve Alanyaspor'u da yenerek zirvenin ortağı oldu. (Fotoğraf: AA)

THOMAS REIS: TAKIMA ŞAPKA ÇIKARIYORUM

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Alanyaspor karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Alman çalıştırıcı, takımının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu belirterek, "Üst üste altıncı galibiyet, deplasmandaki üçüncü galibiyet. Takıma şapka çıkarıyorum!" dedi.

Reis, karşılaşmanın ilk yarısında farkı artırabileceklerini ifade ederek, "İlk yarıda oyunu tamamen koparabilirdik. Birkaç geçiş anını çok da net bir şekilde oynayamadık." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci yarıdaki kritik anlara da değinen deneyimli teknik adam, "İkinci yarıda bir iki kritik pozisyon yaşadık ama genel olarak gol yemeden bitirdik. Kesinlikle hak edilmiş bir galibiyet. Takımı bir kez daha tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.