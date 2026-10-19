Ankara deplasmanında ikinci yarıda oyuna giren ancak yaşadığı fiziksel problem nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamayan Portekizli futbolcunun durumu, teknik heyetin planlarını etkiledi.

Galatasaray 'da Gençlerbirliği galibiyetinin ardından gözler Rafael Leao'nun sakatlığına çevrildi.

Sağlık heyetinin hazırlayacağı rapor doğrultusunda oyuncunun tedavi programı ve sahalardan uzak kalacağı süre netleşecek.

Portekizli yıldızın sakatlığının boyutunun belirlenmesi için ileri tetkiklerin bugün gerçekleştirileceği bildirildi.



Öte yandan Leao'nun sakatlığı nedeniyle yaklaşık dört hafta forma giyemeyebileceği iddia edildi.

Ancak sarı-kırmızılı kulüpten bu süreyi doğrulayan resmi bir açıklama yapılmadı.