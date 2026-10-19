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Galatasaray'da Leao sıkıntısı! Derbi tehlikede

Galatasaray'ın Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlanan Rafael Leao'nun kasık adalesinde zorlanma tespit edildiği duyuruldu. Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille ve ligdeki Fenerbahçe maçları öncesinde Portekizli yıldızın sağlık durumu belirsizliğini korurken yaklaşık dört hafta sahalardan uzak kalabileceği öne sürüldü.

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Galatasaray'da Leao sıkıntısı! Derbi tehlikede

Galatasaray'da Gençlerbirliği galibiyetinin ardından gözler Rafael Leao'nun sakatlığına çevrildi.

Ankara deplasmanında ikinci yarıda oyuna giren ancak yaşadığı fiziksel problem nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamayan Portekizli futbolcunun durumu, teknik heyetin planlarını etkiledi.

Sarı-kırmızılılarda özellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Lille mücadelesi öncesinde yıldız oyuncunun sahalara dönüş tarihi önem kazandı.

Galatasaray'da Leao sıkıntısı! Derbi tehlikede-2
LEAO'NUN SAKATLIĞINDA SON DURUM

Galatasaray Kulübü, Rafael Leao'nun kasık adalesinde zorlanma yaşadığını açıkladı.

Portekizli yıldızın sakatlığının boyutunun belirlenmesi için ileri tetkiklerin bugün gerçekleştirileceği bildirildi.

Sağlık heyetinin hazırlayacağı rapor doğrultusunda oyuncunun tedavi programı ve sahalardan uzak kalacağı süre netleşecek.

Galatasaray'da Leao sıkıntısı! Derbi tehlikede-3
Öte yandan Leao'nun sakatlığı nedeniyle yaklaşık dört hafta forma giyemeyebileceği iddia edildi.

Ancak sarı-kırmızılı kulüpten bu süreyi doğrulayan resmi bir açıklama yapılmadı.

Galatasaray'da Leao sıkıntısı! Derbi tehlikede-4
OKAN BURUK ALTERNATİFLERİ DEĞERLENDİRİYOR

Rafael Leao'nun Lille karşılaşmasına yetişememe ihtimali üzerine teknik direktör Okan Buruk da hücum hattındaki alternatifleri değerlendirmeye başladı.

Özellikle kanat rotasyonunda yapılabilecek değişiklikler ve Victor Osimhen'in çevresinde oluşturulacak hücum organizasyonu üzerinde duruluyor.

Galatasaray'da Leao sıkıntısı! Derbi tehlikede-5
Portekizli futbolcunun olası yokluğunda geçiş hücumlarındaki hızın korunması da teknik heyetin öncelikleri arasında yer alıyor.

Leao'nun yalnızca Lille mücadelesinde değil, yaklaşan derbide de forma giyememe ihtimali bulunuyor.

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