Galatasaray'da Leao sıkıntısı! Derbi tehlikede
Galatasaray'ın Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlanan Rafael Leao'nun kasık adalesinde zorlanma tespit edildiği duyuruldu. Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille ve ligdeki Fenerbahçe maçları öncesinde Portekizli yıldızın sağlık durumu belirsizliğini korurken yaklaşık dört hafta sahalardan uzak kalabileceği öne sürüldü.
Galatasaray'da Gençlerbirliği galibiyetinin ardından gözler Rafael Leao'nun sakatlığına çevrildi.
Ankara deplasmanında ikinci yarıda oyuna giren ancak yaşadığı fiziksel problem nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamayan Portekizli futbolcunun durumu, teknik heyetin planlarını etkiledi.
Sarı-kırmızılılarda özellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Lille mücadelesi öncesinde yıldız oyuncunun sahalara dönüş tarihi önem kazandı.
LEAO'NUN SAKATLIĞINDA SON DURUM
Galatasaray Kulübü, Rafael Leao'nun kasık adalesinde zorlanma yaşadığını açıkladı.
Portekizli yıldızın sakatlığının boyutunun belirlenmesi için ileri tetkiklerin bugün gerçekleştirileceği bildirildi.
Sağlık heyetinin hazırlayacağı rapor doğrultusunda oyuncunun tedavi programı ve sahalardan uzak kalacağı süre netleşecek.
Öte yandan Leao'nun sakatlığı nedeniyle yaklaşık dört hafta forma giyemeyebileceği iddia edildi.
Ancak sarı-kırmızılı kulüpten bu süreyi doğrulayan resmi bir açıklama yapılmadı.
OKAN BURUK ALTERNATİFLERİ DEĞERLENDİRİYOR
Rafael Leao'nun Lille karşılaşmasına yetişememe ihtimali üzerine teknik direktör Okan Buruk da hücum hattındaki alternatifleri değerlendirmeye başladı.
Özellikle kanat rotasyonunda yapılabilecek değişiklikler ve Victor Osimhen'in çevresinde oluşturulacak hücum organizasyonu üzerinde duruluyor.
Portekizli futbolcunun olası yokluğunda geçiş hücumlarındaki hızın korunması da teknik heyetin öncelikleri arasında yer alıyor.
Leao'nun yalnızca Lille mücadelesinde değil, yaklaşan derbide de forma giyememe ihtimali bulunuyor.