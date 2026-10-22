9. haftanın düdükleri: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği dev derbinin hakemi belli oldu. Buna göre karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. 9. haftada düdük çalacak diğer hakemler de netleşti.
Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre 26 Ekim Pazartesi günü Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi maçta Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
22 Ekim Cuma
20.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor: Ali Şansalan
24 Ekim Cumartesi
13.30 Eyüpspor-Kasımpaşa: Alper Akarsu
16.00 Gaziantep FK-Erzurumspor FK: Melek Dakan
19.00 Samsunspor-Amed Sportif Faaliyetler: Kadir Sağlam
25 Ekim Pazar
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
19.00 Göztepe-Arca Çorum FK: Mehmet Türkmen
26 Ekim Pazartesi
19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
19.00 Beşiktaş-Başakşehir: Ümit Öztürk
21.30 Galatasaray-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan