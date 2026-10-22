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9. haftanın düdükleri: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği dev derbinin hakemi belli oldu. Buna göre karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. 9. haftada düdük çalacak diğer hakemler de netleşti.

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9. haftanın düdükleri: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre 26 Ekim Pazartesi günü Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi maçta Atilla Karaoğlan düdük çalacak.



9. haftanın hakemleri belli oldu (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)9. haftanın hakemleri belli oldu (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)


Haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

22 Ekim Cuma

20.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor: Ali Şansalan

24 Ekim Cumartesi

13.30 Eyüpspor-Kasımpaşa: Alper Akarsu

16.00 Gaziantep FK-Erzurumspor FK: Melek Dakan

19.00 Samsunspor-Amed Sportif Faaliyetler: Kadir Sağlam

25 Ekim Pazar

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

19.00 Göztepe-Arca Çorum FK: Mehmet Türkmen

26 Ekim Pazartesi

19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

19.00 Beşiktaş-Başakşehir: Ümit Öztürk

21.30 Galatasaray-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için son karar: TFF dev maçın 26 Ekim Pazartesi oynanacağını açıkladıGalatasaray - Fenerbahçe derbisi için son karar: TFF dev maçın 26 Ekim Pazartesi oynanacağını açıkladı
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için son karar: TFF dev maçın 26 Ekim Pazartesi oynanacağını açıkladı

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9. haftanın düdükleri: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu-2 9. haftanın düdükleri: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu-3 9. haftanın düdükleri: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu-4

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için son karar: TFF dev maçın 26 Ekim Pazartesi oynanacağını açıkladı
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