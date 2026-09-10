PFDK resmen açıkladı! Dusan Vlahovic ve Kerem Aktürkoğlu'nun cezaları belli oldu!
Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Dusan Vlahovic'in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesinin ardından alacağı ceza merak konusu olmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu, siyah-beyazlı futbolcuyla ilgili kararını resmen duyurdu. Buna göre 1 maç ceza alan Sırp futbolcu Erzurumspor maçında forma giyemeyecek. Kerem Aktürkoğlu ise karşılaşma sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle para cezasına çarptırıldı. Siyah-beyazlılar, verilen karara itiraz edecek.
Beşiktaş'ın Dusan Vlahovic ile ilgili PFDK süreci sonuçlandı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan karara göre yıldız futbolcuya 1 maç ceza verildi.
Böylece PFDK'ye sevk edilmesinin ardından kaç karşılaşmada forma giyemeyeceği merak edilen Vlahovic'in cezası da netleşmiş oldu.
PFDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MUHAMMED KEREM AKTÜRKOĞLU'nun, müsabaka sonrası flaş röportajda yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-d maddesi uyarınca 500.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)
Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu DUSAN VLAHOVIC'in, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."