Beşiktaş'ın Dusan Vlahovic ile ilgili PFDK süreci sonuçlandı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan karara göre yıldız futbolcuya 1 maç ceza verildi.

Böylece PFDK'ye sevk edilmesinin ardından kaç karşılaşmada forma giyemeyeceği merak edilen Vlahovic'in cezası da netleşmiş oldu.